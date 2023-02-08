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工信部：2022年第四季度在架APP抽测合格率整体环比提升8.1%

2023年02月08日15:28 | 来源：人民网
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人民网北京2月8日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年第四季度，工业和信息化部持续推进APP综合治理，在架APP抽测合格率整体环比提升8.1%。

据介绍，2022年第四季度电信服务重点工作主要包括以下四个方面。

一是持续提升信息通信服务感知。深入开展服务感知提升行动，指导信息通信企业优化服务供给，改善用户服务体验，营造良好信息消费环境。推动基础电信企业优化业务流程，升级系统功能，实现套餐变更、合约解除等常用电信业务在线办、异地办，提高用户便利度。指导企业为老年用户推出远程办理、故障排除等服务，累计组织648家网站和APP完成适老化改造。推动 100家重点互联网企业建立人工客服热线，155家企业接入互联网信息服务投诉平台，多渠道及时响应用户诉求。

二是全力做好应急通信保障工作。以最高标准、最严要求、最实举措圆满完成党的二十大相关保障任务，实现通信服务全畅通、零故障。高质量完成《湿地公约》第十四届缔约方大会、世界互联网大会乌镇峰会、第五届进博会等重大活动保障任务。及时有效处置多起地震、山火、矿井坍塌事故等突发事件，有力保障党政军等重要部门通信畅通，有效满足人民群众应急通信需求。2022年第四季度，全行业累计出动应急人员7056人次、车辆2568辆次、发电油机等设备2375台次，抢修恢复基站420站次、光缆29公里，发送预警短信息1.8亿条。

三是持续推进APP综合治理。加强源头管理，督促指导重点应用商店及分发平台充分发挥“守门员”作用，依法依规上架审核，在架APP抽测合格率整体环比提升8.1%。其中，小米、vivo、华为应用商店的合格率排名前列。推动7家重点分发平台建立APP签名认证机制，累计为近8万款APP提供服务。持续加强APP技术能力建设，SDK（第三方软件开发工具包）信息服务平台面向行业提供服务，信息共享、产品检测、标准验证等公共服务能力大幅提升。组织开展首期个人信息保护人才培养课程和3场专题公益培训，不断提升全行业个人信息保护意识和能力。

四是严肃查处违规行为。推进电信业务网络营销清理规范，排查3000余条问题线索，下架1500余个违规产品。开展APP侵害用户权益整治“回头看”，公开通报38款违规APP。各地通信管理局加强监督执法，对携号转网服务存在问题的企业，约谈提醒61家次，责令整改13家次，行政处罚1家次；对存在垃圾信息问题的企业，约谈提醒并责令整改125家次，通报批评91家次，行政处罚12家次。19家企业因受到行政处罚被纳入电信业务经营不良名单。

(责编：申佳平、高雷)
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