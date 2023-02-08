人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国外汇储备规模连续4个月上升 专家：未来有基础保持规模稳定

2023年02月08日15:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2023年1月末，我国外汇储备规模为31845亿美元，较2022年末上升568亿美元，升幅为1.82%。至此，我国外汇储备规模已连续4个月上升。

谈及1月份外汇储备规模变动的原因，国家外汇管理局表示，2023年1月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

“货币方面，美元汇率指数下跌1.4%至102.1，非美元货币总体上涨。资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数上涨2.3%；标普500股票指数上涨6.2%。”民生银行首席经济学家温彬对人民网记者表示。

中国外汇投资研究院副院长赵庆明对此表示认同。他告诉人民网记者，截至1月末我国外汇储备规模上升的原因在汇率折算方面，1月美元指数下跌，非美货币上涨。在资产价格方面，1月全球主要国家的债券价格是普遍上涨。

“我国外汇储备规模变化，受汇率变动和资产价格变化综合作用。美元指数回落、全球股债双升，推升汇率及资产价格市值重估。”中银证券全球首席经济学家管涛在接受人民网记者采访时表示，2022年，全球股市、债市、汇市变化对我国外汇储备规模主要形成“负估值”效应。至2023年1月，我国外汇储备规模已实现“四连升”，这与2022年10月以来，美元指数冲高回落、美国通胀改善、紧缩预期缓解以及美债收益率回落、美股反弹的周期相契合。

展望未来，国家外汇管理局表示，我国经济持续恢复、呈回升态势，内生动力不断增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

温彬表示，当前外部环境复杂严峻，国际金融市场依然面临较大波动性。我国经济继续呈现稳固回升态势，内生动力不断增强，同时国际收支总体平衡，外汇市场运行平稳，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

“我国外汇储备规模基数比较大，几百亿美元变动，从绝对值上看是不小，但从相对值来看，实际上变化并不大。”赵庆明说，未来，我国经济持续恢复向好，有利于外汇储备保持稳定。

“当前美元指数已初步见顶，汇率因素对我国外汇储备形成利多，但国际金融市场的不确定性对资产价格的影响仍需观察。同时，债券市场仍有上涨空间，市场对全球央行货币政策转向的预期过于乐观，风险资产尚未对全球经济下行进行充分定价。”管涛表示，我国经济稳固回升，国际收支保持基本平衡。与此同时，国际金融市场对中国市场预期改善，贯穿去年的资本外流与汇率贬值压力将得到明显改善，人民币资产吸引力的增强，也有助于外汇储备规模保持稳定。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国外汇储备规模连续4个月上升 专家：未来有基础保持规模稳定
　　人民网北京2月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2023年1月末，我国外汇储备规模为31845亿美元，较2022年末上升568亿美元，升幅为1.82%。至此，我国外汇储备规模已连续4个月上升。…
纳税人话税收服务：从广覆盖向滴灌式转变 税收红利精准“落袋”
　　“便民办税春风行动”是税务部门自2014年持续打造的税收服务品牌，在北京，税务部门始终以纳税人缴费人为中心，精准对焦“急难愁盼”，积极推进“春风行动”工作。 记者了解到，国家税务总局北京市税务局自2014年开展以来，截至2022年底累计推出54类197项523条创新服务举措，用精准服务让税费政策红利落袋，用“智慧税务”为纳税人缴费人减负增效，用实际行动不断提升纳税人缴费人的获得感和满意度。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部