人民网北京2月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2023年1月末，我国外汇储备规模为31845亿美元，较2022年末上升568亿美元，升幅为1.82%。至此，我国外汇储备规模已连续4个月上升。

谈及1月份外汇储备规模变动的原因，国家外汇管理局表示，2023年1月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

“货币方面，美元汇率指数下跌1.4%至102.1，非美元货币总体上涨。资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数上涨2.3%；标普500股票指数上涨6.2%。”民生银行首席经济学家温彬对人民网记者表示。

中国外汇投资研究院副院长赵庆明对此表示认同。他告诉人民网记者，截至1月末我国外汇储备规模上升的原因在汇率折算方面，1月美元指数下跌，非美货币上涨。在资产价格方面，1月全球主要国家的债券价格是普遍上涨。

“我国外汇储备规模变化，受汇率变动和资产价格变化综合作用。美元指数回落、全球股债双升，推升汇率及资产价格市值重估。”中银证券全球首席经济学家管涛在接受人民网记者采访时表示，2022年，全球股市、债市、汇市变化对我国外汇储备规模主要形成“负估值”效应。至2023年1月，我国外汇储备规模已实现“四连升”，这与2022年10月以来，美元指数冲高回落、美国通胀改善、紧缩预期缓解以及美债收益率回落、美股反弹的周期相契合。

展望未来，国家外汇管理局表示，我国经济持续恢复、呈回升态势，内生动力不断增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

温彬表示，当前外部环境复杂严峻，国际金融市场依然面临较大波动性。我国经济继续呈现稳固回升态势，内生动力不断增强，同时国际收支总体平衡，外汇市场运行平稳，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

“我国外汇储备规模基数比较大，几百亿美元变动，从绝对值上看是不小，但从相对值来看，实际上变化并不大。”赵庆明说，未来，我国经济持续恢复向好，有利于外汇储备保持稳定。

“当前美元指数已初步见顶，汇率因素对我国外汇储备形成利多，但国际金融市场的不确定性对资产价格的影响仍需观察。同时，债券市场仍有上涨空间，市场对全球央行货币政策转向的预期过于乐观，风险资产尚未对全球经济下行进行充分定价。”管涛表示，我国经济稳固回升，国际收支保持基本平衡。与此同时，国际金融市场对中国市场预期改善，贯穿去年的资本外流与汇率贬值压力将得到明显改善，人民币资产吸引力的增强，也有助于外汇储备规模保持稳定。

(责编：罗知之、高雷)

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