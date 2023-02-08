新华社北京2月8日电（记者赵文君）近日市场监管总局联合工业和信息化部印发《关于促进企业计量能力提升的指导意见》，明确了促进企业计量能力提升的重点任务和举措。

这是记者8日从市场监管总局获悉的。促进企业计量能力提升的重点任务和举措主要包括：全面加强企业计量管理，积极培育企业计量创新能力，加大对企业计量技术创新的支持力度，提升企业计量技术服务水平；深化企业计量“放管服”改革，优化企业计量发展政策环境。

据介绍，市场监管总局去年以来在全国范围内持续开展“计量服务中小企业行”活动，针对中小企业计量需求，积极落实计量助企惠企政策，已累计帮扶企业9.5万余家，帮助企业解决计量技术问题5万余个，为助力企业转型升级和高质量发展提供了有力支撑。

(责编：胡永秋、白宇)

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