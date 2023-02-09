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中国新接大型LNG船订单国际市场份额去年首次超过30%——

中国LNG船“航”出加速度

本报记者  孔德晨
2023年02月09日05:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　1月18日，在深圳盐田港海域，全球最大兼具加注功能的LNG运输船“海油石油301”为双燃料动力集装箱船“达飞协和号”加注LNG燃料。
　　本报记者 程远州摄

　　1月30日，在山东省荣成市俚岛镇三星重工业（荣成）有限公司，工人们在车间内赶制大型液化天然气（LNG）运输船船段的订单产品。
　　李信君摄（人民视觉）

　　近日，一艘装载20.5万立方米LNG的轮船靠泊位于江苏省如东县的中石油江苏LNG码头。
　　许丛军摄（人民视觉）

　　55艘！2022年中国造船业“成绩单”出炉，中国在全球大型液化天然气（LNG）运输船订造、交付领域取得突破，全球订单总量占比超过30%，创历史新高。这背后凝结着造船业的努力，也是中国经济、科技水平不断发展的生动写照。

　　LNG船被誉为“造船业皇冠三大明珠”之一，抢占LNG船市场对中国经济发展有怎样的意义？

　　

　　成为全球能源运输重要参与者

　　——国际市场对LNG船需求猛增，中国船企把握住机遇

　　2022年，中国造船业造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的47.3%、55.2%和49.0%，这一成绩彰显了中国制造的实力。而在高端船制造领域，中国造船业也行出一道“新航迹”。

　　总长333米、型宽60米，采用LNG为主燃料，配备LNG双燃料主机、发电机、锅炉，入CCS单一船级，并授予Natural Gas Fuel附加标志——这艘红蓝配色的“大家伙”就是去年完工交付的全球首艘LNG双燃料超大型原油船“远瑞洋”轮。“在全球能源转型的背景下，大船集团推进LNG作为主燃料在超大型原油船上的应用，将为大型船舶节能减排、航运业助力‘碳达峰’‘碳中和’起到积极的示范引领作用。”“远瑞洋”轮建造方、中国船舶集团旗下大连船舶重工集团有关负责人对记者说。

　　2022年，中国船企全年承接大型LNG运输船订单55艘。“这一成绩的取得，打破了少数国家建造商对LNG运输船建造市场的规模化垄断，开启了全球气体船领域充分竞争发展的新阶段。”中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆对记者说。

　　在2008年前，中国还没有一艘自主建造、设计的LNG船。长期以来，韩国船企在国际LNG运输船市场占据了绝对主导地位。2008年，中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司建造交付了中国首艘国产大型LNG运输船“大鹏昊”号，成为“破局者”。目前，沪东中华累计手持订单近50艘。“我国LNG船实现了奋起直追、迭代创新的长足发展，不断缩短与国际同行的差距，在全球LNG船订单爆发式增长中，稳扎稳打抢抓机遇。”沪东中华总工程师宋炜说。

　　李彦庆介绍，2022年初以来，国际市场对LNG运输船的需求猛增，新兴造船市场迎来LNG运输船订造高潮，这给准备具备接单实力的中国船企提供了市场准入机会。

　　2022年3月，中国船舶集团旗下江南造船（集团）有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司分别获得首笔大型LNG运输船订单，正式进军LNG运输船建造市场，并承接了后续批量订单；2022年10月，江苏扬子江船业集团公司获得首笔大型LNG运输船订单；12月，招商局工业集团有限公司正式与欧洲船东签订4+2+2艘18万立方米大型LNG运输船建造合同……

　　“数据显示，2022年，中国形成了以沪东中华、大船重工、江南造船、招商海门和江苏扬子江船业为主的多个大型LNG船建造企业集群。”李彦庆说，“随着一份份订单拿在手里、一艘艘高端LNG船建造成功，我国造船企业已经成为全球能源运输的重要参与者。”

　　建造难度堪比航母

　　——直接接触零下163摄氏度的液态天然气，安全性是建造设计考虑的首要因素

　　LNG运输船是国际公认的高技术、高难度、高附加值的“三高”产品，与航空母舰、大型邮轮并称“造船业皇冠上的三颗明珠”。其建造难度到底有多大？

　　据介绍，LNG是液化天然气的简称，主要成分是甲烷，被公认是地球上最干净的化石能源。LNG船作为“海上超级冷冻车”，代表了造船工业的最高水平。沪东中华有关负责人介绍，这种船型的建造属于“技术密集型+资金密集型”工程，高度考验着建造厂商的综合实力。

　　保障安全是建造设计首先要考虑的。李彦庆介绍，LNG船的建造难度堪比航母。“特别是LNG液舱围护系统，直接接触零下163摄氏度的液态天然气，是建造大型LNG船的主要技术难点。”李彦庆介绍，装货以后的LNG船，被业内称为“沉睡的氢弹”，17万立方米的液化天然气蕴含的能量相当于32.3万吨TNT烈性炸药。数万吨零下163摄氏度的液态天然气漂洋过海、安全完成几千公里的长途运输，对LNG船的安全性提出极高的要求。“液货舱一旦泄漏，将使船体钢板脆裂，如果液化天然气从裂缝漏出迅速汽化，顷刻就会爆炸。因此，LNG船的设计、制造绝对不能出错。即便船舶已行驶到近海，为了保障码头和周边居民的安全，也不轻易靠岸。”李彦庆说。

　　抢占LNG运输船市场，对中国有何重要意义？

　　目前，天然气作为一种密度极低的气体能源，只有两种方法进行长距离运输：管道输气和LNG船海上运输。“对于中国来说，这不仅仅是一个船型订单量的问题。LNG产业水平关系到天然气等能源安全问题，已与国家战略能源安全密不可分。”李彦庆说，“此外，LNG产业在‘双碳’背景下不断发展，能够适应中国的能源市场形势，助力调整地区能源结构、缓和能源供需矛盾，推动燃料供应结构转变。”

　　LNG船的火热态势延续到今年。新年伊始，各家造船厂都已紧锣密鼓地忙了起来。沪东中华有关负责人告诉记者，公司开年就实现了大型LNG运输船1艘开工、1艘进坞、1艘试航，为实现全年开工9艘、交付4艘大型LNG运输船的目标奠定了坚实基础。同时，沪东中华全面提升LNG产业能力建设，相关重要基础设施工程快速有序推进。“1月8日，沪东中华LNG运输船产业能力提升重要工程——新建殷瓦制作车间破土动工，计划今年7月完成调试验收，投产后，沪东中华将形成LNG船绝缘箱、殷瓦预制件、低温管及模块等专项配套产业集中生产的优势，进一步夯实LNG运输船产能倍增的基础。”该负责人说。

　　“生产任务已排到2028年”

　　——全力保交船，以更快交付促新单承接是持续赢得市场的关键

　　LNG船订单火爆，使得中国LNG造船行业迎来加速发展的关键期。目前，中国LNG造船还面临哪些挑战？

　　沪东中华有关负责人说，其生产任务已排至2028年。但在船舶配套方面，由于以前中国占的份额少，船上很多设备材料都需要进口，在设备配套的及时性、准确性和费用方面与世界先进水平相比还有一定差距；在造船模式方面，中国LNG造船装配方式效率仍有待提高。“沪东中华的建造周期已经从48个月缩短至20个月，但相较于韩国的18个月仍有差距。”该负责人说。

　　从整体看，中国造船业仍有不小的压力。李彦庆分析，首先是生产任务饱和与劳动力不足矛盾突出。2022年，中国船舶手持订单量时隔6年再度突破1亿载重吨，船企平均生产保障系数（手持订单量/近3年完工量平均值）约为2.7。“目前，船企生产任务饱满，尤其是随着高技术船舶订单快速增长，对熟练劳务工的需求进一步加大。”李彦庆说，“近年来，因新冠疫情影响，船企外来劳务工流失较多，加剧了用工紧张问题。”

　　其次，船舶配套供应链仍有不稳定性。近两年，随着新船订单量的大幅增长，船舶配套设备需求明显提升，而船配企业产能短时间难以快速提升，产品价格上涨、供货延期现象较为普遍。中国船舶工业行业协会数据显示，受新冠疫情影响，配套设备生产周期、物流成本和运输周期都普遍增加。部分进口配套设备供应更趋紧张，船舶通讯、导航、自动控制系统、电子电气设备等平均到货周期比正常状态下延长1-3个月，船机芯片、曲轴、活塞环和控制系统等到货周期平均比正常状态下延长3-6个月以上。

　　在此背景下，2023年应当怎么干？

　　“正确的扩能决策、灵活的市场策略和坚实的技术积累是中国船企快速进入并打开LNG海上运输市场发展局面的基础。”李彦庆认为，无论2023年市场如何变化，以更快交付促新单承接是持续赢得市场的关键。在当前和今后一段时期，中国造船业应坚定不移贯彻新发展理念，面向全国优势资源和全球产业分工，建立LNG运输船等气体船在技术、产业、管理和市场等方面的优势。

(责编：牛镛、袁勃)
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