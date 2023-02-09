本报记者 蒋雪婕 殷新宇

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。新的春天，新的征程，新的出发。

党的二十大报告提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

开局之年，各地区各部门积极落实党的二十大和中央经济工作会议精神，对全年经济工作任务细化分解、落实到人，确保积极有序推进、高效完成目标，全力以赴稳经济促发展。

把创新摆在国家发展全局的突出位置

2月7日，在新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班开班式上，习近平总书记强调，要把创新摆在国家发展全局的突出位置。中共中央政治局1月31日就加快构建新发展格局进行第二次集体学习，“创新”一词屡被提及。

目前，推进高质量发展还有许多卡点瓶颈，科技创新能力还不强。各地围绕创新做文章，持续推动科技创新、制度创新。

高端化提升、智能化发展、绿色化转型，各地开足马力——

聚焦钢铁、装备、石化、食品等传统优势产业，河北将开展高端化、智能化、绿色化技改专项行动，实施技改项目5000项以上，创建省级及以上绿色工厂100家。

广东把目光锁定在“贯彻新发展理念、推动高质量发展”上，将其视为“根本出路”。

重庆将加快推进智能制造，提升产业链数字化水平，提升“芯屏端核网”全产业链竞争力，力争数字经济核心产业增加值增长10%以上。

强化企业主导、加大科研投入，各地创新不怠——

北京将拓展企业主导的产学研深度融合新范式，支持龙头企业牵头组建创新联合体和共性技术平台。江苏将加强对160家创新型领军企业的支持，鼓励行业骨干企业牵头组建创新联合体，落实企业投入基础研究税收优惠和企业科技创新税前扣除等创新激励政策。

今年，上海力争全社会研发经费支出占全市生产总值的比例达到4.3%左右，湖南全社会研发经费支出将增长12%以上……各地加大投入，全力以赴塑造发展新动能新优势。

把握优势资源、立足优势产业，各地因势利导——

2月7日，贵州贵安主算力枢纽项目（一期）内部装修如火如荼，其中智算部分开始设备安装，计划6、7月份投入使用。抓住“数据”核心生产要素和“算力”核心生产力，贵州加快建设数字经济发展创新区。

推动产业链和创新链融合对接，青海重点加快建设盐湖资源综合利用、新能源、新材料、有色冶金等4个千亿级产业集群。

突出企业主导作用、加大资源要素支持、发挥支柱产业优势，各地牢牢把握创新这个第一动力，不断塑造发展新动能新优势，充分激发全社会创造活力。

进一步引导经营主体强信心

1月31日，江苏张家港，高新技术民营企业盛虹控股集团的储能电池超级工厂和新能源电池研究院项目签约，达产后预计年营收超560亿元。该企业负责人表示：“新时代的民营企业应当从创新研发中要效益、寻蓝海，我们对未来充满信心！”

习近平总书记强调，推动高质量发展，进一步引导经营主体强信心、稳定社会预期。

大力提振市场信心，重在提振各类经营主体和企业家信心，特别是民营企业和企业家信心。

看天津，将全面落实《促进个体工商户发展条例》，优化审批环境，在破除“准入难”基础上更好解决“准营难”。

看上海，近日出台的提信心扩需求稳增长促发展行动方案，释放服务企业、加快发展的强烈信号。

看新疆，推动央企、地方国有企业、民营企业共同开发油气资源，实施市场主体倍增行动和民营企业培优工程，依法保护民营企业产权和企业家权益。

言必行，行必果。支持企业发展，提振市场信心，各地态度坚决，举措扎实，投入真金白银。

浙江今年力争为企业减负2500亿元以上；陕西将对困难行业领域定向帮扶，继续打好留抵退税、缓缴社保费、稳岗留岗、金融信贷等政策措施……

春潮涌动，活力迸发，市场呈现勃勃生机。

增强发展的安全性稳定性

粮稳天下安。习近平总书记多次提及“统筹发展和安全”，强调增强发展的安全性稳定性。

粮食安全是“国之大者”，耕地是粮食生产的命根子。

看全国，到2022年底，已累计建成10亿亩高标准农田。今年将继续加强高标准农田建设，新建4500万亩、改造提升3500万亩。

看各地，黑龙江今年设定“粮食播种面积保持2.18亿亩以上”等具体任务，建设高标准农田840万亩；吉林今年将新建高标准农田378万亩；山东、四川分别提出新建和改造提升高标准农田440万亩、425万亩。

能源安全是关系经济社会发展的全局性、战略性问题。

山西大同，承担着保供任务的塔山煤矿8119工作面，春节当班的综采队副队长李华按下了遥控器，双滚筒割煤机启动。今年，山西将加快煤炭先进产能释放，力争煤炭产量达到13.65亿吨，做好电煤稳价保供，加强储备体系建设。

内蒙古今年将全力推动传统能源和煤基产业转型升级，拉长产业链、提高转化率，提高煤炭弹性产能和应急保供能力。

增储上产、加大勘探，各地深挖潜力，确保能源安全。

产业链供应链安全，同样是重点关切。

全面提升产业体系现代化水平，湖北今年力争高技术制造业增加值增长20%以上，加强芯片、工业母机等关键领域联合攻关、设备研发。

提高产业链供应链韧性和安全水平，湖南将实施关键产品“揭榜挂帅”和100个“产品创新强基”项目，落实好国产“首台套、首批次、首版次、首轮次、首套件”产品奖励政策。

神州处处号角吹响，高质量发展蓝图铺展。广大干部群众满怀信心、踔厉奋发，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

（本报记者邵玉姿、徐靖、王伟健、苏滨、郝迎灿、郑洋洋参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 11 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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