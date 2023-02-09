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江西出台28条政策举措巩固提升经济回稳向好

2023年02月09日08:53 | 来源：新华社
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　　新华社南昌2月8日电（记者李美娟）江西省制定出台了《关于进一步巩固提升经济回稳向好态势的若干措施》，围绕扩大有效投资、促进消费全面恢复、加大实体经济帮扶力度、保障改善民生等七方面提出28条政策举措。这是记者8日从江西省举行的有关新闻发布会上获悉的。

　　在积极扩大有效投资方面，江西省今年将加快推进3558个重大项目建设，全面推行“容缺审批+承诺制”“六多合一”集成审批、电子开评标等模式，完善项目快速落地机制。同时，支持公路、铁路、城建等领域补短板基础设施项目在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控的前提下，适当下调项目资本金比例。

　　在促进消费全面恢复方面，鼓励有条件的地区发放消费券，并以更大力度、更细举措实施“引客入赣”工程，鼓励各地对今年组织包车、专列、包机“引客入赣”的旅行社予以一定奖励。对旅行社继续实施100%暂退旅游服务质量保证金政策，补足保证金期限适当延长。同时，培育壮大新型消费，丰富提升消费场景。

　　若干措施在加大实体经济帮扶力度方面，明确现有系列惠企纾困政策，没有明确执行期限的继续实行，健全政策兑现机制，力争全年为市场主体减负1600亿元以上。免征小规模纳税人增值税、降低预征率，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户，按照税额的50%减征资源税、城市维护建设税等，执行期限至2024年底。

　　若干措施还明确将加大就业帮扶，全年新增城镇就业41万人以上，全年新增发放创业担保贷款150亿元以上，对人社部门和高校联合举办的大型、中型、小型线下招聘活动，将分别按照15万元、10万元、6万元进行补助。

(责编：王震、陈键)
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