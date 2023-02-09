李杰

新春伊始，陇原大地瑞雪降临，气温突降却难掩新年奋进暖意。年后上班第一天，甘肃省委、省政府即召开全省经济运行调度会议。一时间，全力以赴抓经济、千方百计促发展的理念，自上而下深深扎根。从街头巷尾、旅游景区热腾的烟火气，到生产车间、建设基地奋进的忙碌劲，甘肃全省上下吹响了冲锋号。

蒸腾的烟火气

正月十五，元宵佳节。31岁的兰州市民蒋郁在手机地图导航下，穿过好几条小巷，才找到与好友相约的小店，到达这家名为“围炉煮茶”的小店时，好友已坐在炉火旁等候。炒青的绿茶、捏破壳的桂圆、烤好的枣在茶壶内翻滚，店内座无虚席，欢声笑语不绝于耳。

从清晨排队等候热腾腾的牛肉面，到人头攒动的商场看一场电影，蒋郁的日程表满满当当，仍洋溢在节日的喜庆中。

在兰州市七里河区的兰州老街内，同样热闹非常，舞狮子、猜灯谜等活动引得市民纷至沓来，成为消费市场回暖的缩影。

1月以来，甘肃古丝绸之路节点旅游城市，同样喜迎旅游复苏。在敦煌鸣沙山月牙泉景区里，游客众多，祈愿牌随风摇摆，驼铃声声回响。

“好长时间没见这么多人了！旅游热度超过预期。”敦煌市鸣沙山月牙泉旅游发展有限公司副总经理王有霞说。

据统计，敦煌市各大景区1月累计接待游客超过6.2万人次，较去年同期增长超280%。从业30余年的敦煌太阳大酒店总经理张向花告诉记者，近期酒店提前维养设备、开展培训、举行技能大赛，时刻做好迎接旅游旺季的准备。今年春节起，该酒店客房预订量显著上升，已接近2019年水平。

同样位于河西走廊的张掖市，消费复苏的势头更加明显。今年1月，七彩丹霞景区接待游客达2.36万人次，同比增长超540%。

“文旅行业春天脚步渐行渐近。”张掖丹霞文化旅游股份有限公司财务总监李小鹏感慨道。

市场的快速回暖为从业者注入了“强心剂”。张掖市甘州区的九曲黄河灯阵是甘肃省非物质文化遗产，在张掖乌兰古镇景区努力下，目前九曲黄河灯阵景点已实现日夜可游。景区负责人王伟说，他们已开始谋划加大投资，打造集非遗文化、古城特色、田园农业等为一体的综合景区项目。

奋进的忙碌劲

2022年，甘肃经济总量在万亿元基础上，迈上了新台阶，地区生产总值增速达4.5%，居全国前列，增量近1000亿元。其中，作为甘肃经济“压舱石”的省属企业，更是实现营业总收入8950.5亿元、利润总额194.4亿元，创历史最好水平。

新的一年，甘肃省属国企牢牢树立“开春即开工、开工不停工”的理念，全面加快产业升级改造、战略新兴产业、特色生态产业、交通、水利等项目建设。

在酒泉市瓜州市甘肃电投集团常乐电厂3、4号机组工程项目施工现场，施工人员冒着零下20多摄氏度的严寒，对3号间冷塔循环水管道进行焊接作业。

常乐电厂3、4号机组工程管理部副主任张国山介绍，今年春节期间，项目3号汽机本体轴承座清洗检查安装、3号间冷塔循环水管道等区域，上百名工人放弃假期，坚守岗位全力赶工期，为项目早日建成投产跑出“加速度”。

最近几天，省属企业纷纷亮出1月份成绩单。其中，金川集团股份有限公司1月份实现工业总产值173亿元、利润总额13.05亿元，分别同比增长18.8%、58.18%，甘肃省电力投资集团有限责任公司1月份实现营业收入同比增长15.71%，完成固定资产投资超8000万元。

在兰州新区里，众多项目工地、企业厂房车间、货运场站等同样呈现出一派热火朝天的景象。在兰州兰电电机有限公司生产车间内，最新添置的自动化加工设备快速运转，工人们往来穿梭熟练地将零件进行组装。兰州兰电电机有限公司副总经理陈宁告诉记者，该企业1月和2月订单已经饱和，开工率达95%以上。

兰州兰电电机有限公司专门从事电机生产和相关服务，所需的钢、铜等原材料从外省采购，产品也绝大多数销往省外，是典型的“两头在外”的企业。记者发现类似的企业在兰州新区还有很多，疫情期间，这些企业原料采购和产品外销都受到不小的冲击。

自从新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，该公司准备放开手脚大干一番。陈宁说，今年公司专门扩充了营销团队，重点加大产品宣传和推介力度，并将全年任务细化分解，有的放矢。目前，企业原料采购和产品销售畅通，订单持续增加，预计今年一季度产值同比提高30%以上。

据兰州新区经济发展局统计，截至1月底，兰州新区具备开复工条件的企业已经全部开工，1月到2月，预计完成规上工业总产值48亿元，同比增长15%，预计完成工业固定资产投资4.8亿元，增长60%以上。

昂扬的进军号

2月3日，甘肃省人民政府印发了《促进经济稳中有进推动高质量发展若干政策措施》，涉及加大财税支持力度、提升金融服务实体质效、推动消费扩容提质升级等十个方面47条政策措施。

不少业界人士反映，此次出台的“政策大礼包”诚意满满。其中，明确投放150亿元用于加大脱贫人口小额信贷投放力度；对认定为省级劳务品牌的创建承办单位给予20万元一次性补助，对认定为国家级劳务品牌的创建承办单位再给予20万元一次性补助；对认定为省级农民工返乡创业示范县（市、区）的给予50万元一次性补助，对认定为省级农民工返乡创业示范基地的给予20万元一次性补助。

记者近期在多地调研发现，各政府部门均积极主动出击，为企业排忧解难，真正做到“抓发展没有局外人，促增长没有旁观者”。2月4日，兰州新区举办了新春首场大型招聘会，260家企事业单位进场招才引智，吸引6.1万余名求职者入场求职，达成初步就业意向3.13万人。兰州新区除了线下举办招聘会，还同时通过线上直播，帮助不少扩大生产在即、技术人员短缺的企业，解了燃眉之急。

甘肃省税务局则依托税收大数据覆盖面广、及时性强等优势，持续帮助企业在原材料购进和下游销售方面“牵线搭桥”，畅通销路。目前，甘肃省税务局已通过“全国纳税人供应链查询”功能，帮助110户纳税人牵线成功。

同时，甘肃始终以项目和产业作为支撑发展、拉动增长的引擎。

“今年投资要继续保持两位数增速。”甘肃省交通运输厅党组书记、厅长刘建勋在2月6日召开的全省加快交通项目建设动员会暨一季度交通运输经济运行调度会上说，一季度甘肃交通运输固定资产投资计划任务134.3亿元，预期同比增长16.2%。今年甘肃将继续聚焦重点项目，预计完成交通运输固定资产投资1300亿元，新增8个县通高速、力争50个乡镇通三级公路、4000个自然村组通硬化路。

记者从甘肃省发展和改革委员会了解到，甘肃省一季度重大项目将于近日集中开工，今年谋划的省列重大项目将在项目数量和年度计划投资等方面将再创新高。

人勤春来早。新年发展的春风，正因上下奋进而吹遍陇原大地。

(责编：王震、陈键)

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