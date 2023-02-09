叶 青

原标题：南澳科学会议聚焦基础研究

“南澳科学会议以学术交流为主，鼓励自由探索、对外开放，支持全球科技人才借助这个平台开展基础研究学术交流活动，合力凝练、共同发布具有全球影响力的重大科学问题。比如，我们可能会讨论近期热门的ChatGPT话题。”2月8日，在广东省汕头市南澳县举行的南澳科学会议启动会暨第一次会议上，中国科学院院士、广东以色列理工学院校长龚新高说。

基础研究是建设科技创新强省的基石。近年来，广东坚持把基础研究摆在全省科技创新工作的突出位置，基础研究整体水平稳步提升，在中国区域创新能力评价中，反映基础研究能力的主要指标“知识创造”跃居全国第二位, 有效支撑区域创新综合能力“六连冠”。

为进一步完善广东基础研究高质量发展的总体环境，广东设立南澳科学会议。该会议立足粤港澳大湾区，瞄准国际科学前沿，聚焦国家和地方发展的重大战略需求，将通过开展学术交流活动，打造一个基础科学研究领域的学术交流会议。

“广东的基础研究在过去十年有了很大发展，尤其是珠三角地区，一批重大科学工程和项目相继落户。相比之下，汕头在此方面仍有待进一步加强，举办南澳科学会议的目的在于为汕头搭建一个学术交流平台，吸引更多的人才到汕头开展基础研究和前沿探讨，为广东高质量发展贡献力量。”龚新高透露，南澳科学会议计划每年举办4—6次。

“当前汕头正坚定不移走‘工业立市，产业强市’之路，聚焦以新能源、新材料、新一代电子信息、纺织服装、玩具创意和大健康为主导的‘三新两特一大’重点发展产业创新需求，支持企业、高校、科研院所开展基础与应用基础研究、关键核心技术攻关，力争突破一批‘卡脖子’技术。” 汕头市委书记温湛滨表示，汕头将努力为会议举办和平台建设提供保障，不断提升会议的学术号召力与影响力。

广东省科技厅厅长龚国平表示，将力争把南澳科学会议打造成为自由开放的高水平学术交流平台和学术盛会，为粤港澳大湾区建设具有国际影响力的科技创新中心提供基础支撑。

该会议的举办地汕头，2022年获科技部支持开展国家创新型城市建设，出台《汕头经济特区科技创新条例》、创新型城市建设实施意见和政策措施，大力推进科技创新工作，“三新两特一大”产业串联起一批科技型创新型企业。同时建成化学与精细化工广东省实验室新园区，引进一大批高端人才和科技领军人才团队，在全社会形成尊重科学、尊重创新、尊重人才的良好氛围。

南澳科学会议是由广东省科学技术厅、汕头市人民政府主办，广东省基础与应用基础研究基金委员会、广东以色列理工学院承办。今年是首届举办，共有近20位中国科学院、中国工程院院士出席。

(责编：申佳平、陈键)

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