新华社北京2月9日电（记者戴小河）39天，破100亿件！国家邮政局监测数据显示，截至2月8日，今年我国快递业务量已超过100亿件，比2019年达到100亿件提前了40天。

国家邮政局表示，快递业连接千城百业、联系千家万户、连通线上线下、畅通供需两端，既贯通生产、分配、流通、消费各环节，又关联一二三产业，在服务经济社会发展和便利群众生活方面发挥着积极作用。

今年业务量仅用39天就达到100亿件，充分彰显了我国快递业的蓬勃活力、发展韧性和增长潜力，折射出当前我国居民消费信心正在增强，消费市场活力正在恢复，经济稳步回升步伐正在加快。另据数据显示，自2月份以来全国日均快递业务量超3.3亿件，助力了消费市场的恢复增长。

快递业一头连着国内市场，一头连着国际市场。在广西南宁的吴圩国际机场货站内，每天刚过午夜，货车、拖车来来往往，为一趟又一趟的圆通航空等货运航班的起飞做准备。目前，在南宁、杭州、浦东、西安等运行基地，圆通航空当日航班数量已超过20班，在助力国产手机等电子产品出海的同时，也把海外的青蟹、龙虾等时令生鲜带给国内消费者。

国家邮政局表示，2023年将扎实推进农村寄递物流体系建设，巩固“快递进村”行动成果，加强县级寄递公共配送中心和村级寄递物流综合服务站建设。同时，加快推进“快递进厂”工程，年内推出一批快递服务先进制造业深度融合典型项目和试点先行区。还将着力打造现代化国际化快递物流企业，引导企业继续完善境外枢纽和地面网络布局，增强国际网络的连通性和稳定性。

(责编：胡永秋、白宇)

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