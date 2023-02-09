原标题：国家能源集团举办学习贯彻党的二十大精神轮训班

近日，国家能源集团学习贯彻党的二十大精神培训班（第1期）在能源党校开班。国家能源集团党组书记、董事长刘国跃出席开班式并讲话，党组副书记王敏主持开班式。

本次培训班以集团党组管理干部及总部经理级干部为培训对象。通过10期集中轮训，全面学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，提高领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，更好服务于国家能源集团改革发展事业。

刘国跃在开班式上指出，全面学习贯彻党的二十大精神是国家能源集团当前和今后一段时期的首要政治任务。全体党员干部要学深悟透、入脑入心，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，深刻领会以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务和全面建设社会主义现代化国家的目标任务，贯彻落实党的全面领导和全面从严治党的重大部署，用实际行动践行团结奋斗的时代要求，把学习成果转化为践行“六个担当”的实际行动。要胸怀“国之大者”，在变局中扎实推动国家能源集团“41663”总体工作方针落地见效，在思想和行动上做到“五个更加坚定”。一要更加坚定做强主业，抓实“四保一大”，有力服务国家战略和能源强国建设；二要更加坚定深化“四重一要”，全力推进重大项目建设，积极营造有力发展环境，提升全面可持续发展能力；三要更加坚定加大协同赋能，深化一体化赋能、数字化赋能、提质增效赋能，更好发挥国有经济战略支撑作用；四要更加坚定强化守正创新，加快创建世界一流企业，推动国有资本投资公司改革，大力建设创新型企业集团，着力提升行业引领力；五要更加坚定建强三支队伍，培养一批优秀专家、大国工匠和青年人才，为高质量发展提供人才保障。

会议强调，要全面提升领导能力，强化“绿灯思维”，“见微光、走远路”，做政治过硬、本领过硬、作风过硬、敢于担当、善于斗争的领导干部。坚持团结奋斗、坚持选贤任能，发挥选人用人的风向标、指挥棒作用，营造风清气正的干事创业环境。集团党组要把敢于善于斗争作为干部培养选拔的重要标准，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，更好激发广大党员干部的积极性、主动性、创造性。全体学员要带头认真学习，做到学思践悟、狠抓落实，聚焦问题、指导实践，严守纪律、作好表率，确保学习培训取得实效。

(责编：曹淼、李源)

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