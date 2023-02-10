据新华社北京2月9日电 （记者戴小河）39天，破100亿件！国家邮政局监测数据显示，截至2月8日，今年我国快递业务量已超过100亿件，比2019年达到100亿件提前了40天。

今年业务量仅用39天就达到100亿件，充分彰显了我国快递业的蓬勃活力、发展韧性和增长潜力，折射出当前我国居民消费信心正在增强，消费市场活力正在恢复，经济稳步回升步伐正在加快。另据数据显示，自2月份以来全国日均快递业务量超3.3亿件，助力了消费市场的恢复增长。

快递业一头连着国内市场，一头连着国际市场。在广西南宁的吴圩国际机场货站内，每天刚过午夜，货车、拖车来来往往，为一趟又一趟的圆通航空等货运航班的起飞做准备。目前，在南宁、杭州、浦东、西安等运行基地，圆通航空当日航班数量已超过20班，在助力国产手机等电子产品出海的同时，也把海外的青蟹、龙虾等时令生鲜带给国内消费者。

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