本报北京2月9日电 （记者李心萍）国家邮政局监测数据显示：截至2月8日，今年快递业务量已超100亿件，比2019年达到100亿件提前了40天。

据介绍，快递业联系千家万户、连通线上线下，贯通生产、分配、流通、消费多环节，快递业务量仅用39天就达到100亿件，充分彰显了快递业的蓬勃活力、发展韧性和增长潜力，折射出我国居民消费信心加速恢复，消费市场活力逐步复苏。

随着智能化基础设施建设加速，快递网络服务能力日益增强。数据显示，自2月份以来，全国日均快递业务量超3.3亿件，为消费市场注入新活力。截至2022年底，我国累计建成990个县级寄递公共配送中心、27.8万个村级快递服务站点；新增农村投递汽车近2万辆，累计开通交邮联运邮路1888条，全国95%的建制村实现快递服务覆盖。目前，每天有1亿多件包裹在乡村进出，助力特产出村、活力焕发。今年以来，行业跨境寄递能力稳步提升，主要寄递企业累计设立海外仓249个。

相关报道：

快递见证消费信心加速恢复

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 01 版）

(责编：袁勃、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经