本报北京2月9日电 （记者贺勇）北京市海淀区在帮助结对地区实现脱贫攻坚之后，帮扶力度不减，持续在干部人才、项目资金、产业帮扶、劳务输出等方面，与内蒙古等地结对开展帮扶活动，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

2月9日一早，来自内蒙古兴安盟科右前旗的“返岗专车”载着25名返京务工人员驶入海淀区北太平庄街道便民服务中心，海淀区人社局工作人员已在此等候多时，为大家送上暖心的早餐和生活必需品，并组织社会车辆将他们送达返岗的务工地。

海淀区人社局副局长姜大宽介绍：“近年来，海淀区通过提升对口协作地区职业技能培训机构师资的教学能力和质量，提升当地群众就业能力，提升招聘岗位质量，助力协作地乡村振兴。”

据介绍，三年来，海淀区积极联系美团等企业，将招聘信息通过海淀区以及对口支援地区的公共就业服务平台发布，帮助有就业需求的人员实现就近就业，同时将北京地区就业岗位信息向协作地发布，三年来向协作地推送146个工种，1.2万个招聘岗位，帮助协作地人员来京就业。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 05 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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