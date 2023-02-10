本报海口2月9日电 （记者孙海天）据悉，2022年海南自贸港重点园区累计完成固定资产投资1261.48亿元，同比增长6.6%；累计实现营业收入18246.43亿元，同比增长31.6%。

“2022年，重点园区实现税收收入700.32亿元，占全省税收收入的比重为53.6%，园区持续为全省贡献一半以上税收。”海南省统计监测中心主任陈靖璇介绍。其中洋浦经济开发区、海南生态软件园、海口复兴城互联网信息产业园3个园区合计实现税收收入487.94亿元，占园区总税收的比重近七成。

在营业收入方面，2022年海南全省营业收入超千亿元的园区5个，分别是洋浦经济开发区、海口江东新区、海南生态软件园、海口复兴城互联网信息产业园、海口综合保税区，5个园区合计实现营业收入占园区总营收的比重超九成。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 05 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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