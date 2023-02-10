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四川巴中市恩阳区做好助企纾困工作

聚焦痛点难点  优化营商环境

2023年02月10日06:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报成都2月9日电  （记者王明峰）在四川省巴中市恩阳区临港产业园内，排着队的货车“空进满出”，装车机械起降有序……永润欣科技有限公司总经理凌选终于放下心来。由于该企业对技术工人的要求高，导致招工难、留不住，恩阳区经济和信息化局的企业专员了解情况后，协助企业对接稳定就业、技能培训、社保补贴等方面的优惠支持政策，公司的招工难问题得到了很大改善。

　　“我们全面摸排了辖区内工业企业生产经营情况，组织28个挂联帮扶组逐户了解企业诉求。”恩阳区经信局副局长张凯介绍，截至目前，恩阳区经信局已收集企业诉求109个，其中25个共性问题和63项个性问题已解决，其余问题也正在加快推进解决。

　　为保证工业稳增长、助企纾困系列政策落地见效，恩阳区纪委监委把惠企政策兑现作为监督检查重点，推动行业主管部门收集企业合理诉求，并督促加快解决。“今年以来，我们先后走访了38家企业，制定了30条助企纾困措施，取得了很好的效果。”区纪委监委第二纪检监察室主任王苏洲说。

　　“助企纾困是营商环境建设的重要内容，我们将持续聚焦企业痛点难点问题，拿出过硬措施予以解决。”恩阳区纪委书记、区监委主任邓国勇表示。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月10日 05 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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