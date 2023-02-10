本报呼和浩特2月9日电 （记者张枨）日前，在呼和浩特海关所属集宁海关监管下，内蒙古首列农产品“铁路快通”中欧班列从乌兰察布市七苏木铁路国际物流园驶出。该班列共装载55个标箱，满载来自内蒙古本地的葵花籽，将从内蒙古二连浩特铁路口岸出境到达俄罗斯科列措沃，这是乌兰察布号中欧班列首次通过“铁路快通”模式出口农产品。

“铁路快通”模式下，海关通过对铁路舱单电子数据进行审核、放行、核销，实现对铁路列车所载进出口货物转关运输监管，无需运营企业另行申报并办理转关手续。运用“铁路快通”模式通关，能节约通关时间24小时，缩短整体运行时间1—2天，单箱节省费用200元以上。

据悉，2022年，乌兰察布市通过中欧班列出口葵花籽2万多吨，同比增长27.9%，中欧班列已成为我国葵花籽等农产品出口的重要通道。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 06 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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