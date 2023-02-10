人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

内蒙古开行首列农产品“铁路快通”中欧班列

2023年02月10日06:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报呼和浩特2月9日电  （记者张枨）日前，在呼和浩特海关所属集宁海关监管下，内蒙古首列农产品“铁路快通”中欧班列从乌兰察布市七苏木铁路国际物流园驶出。该班列共装载55个标箱，满载来自内蒙古本地的葵花籽，将从内蒙古二连浩特铁路口岸出境到达俄罗斯科列措沃，这是乌兰察布号中欧班列首次通过“铁路快通”模式出口农产品。

　　“铁路快通”模式下，海关通过对铁路舱单电子数据进行审核、放行、核销，实现对铁路列车所载进出口货物转关运输监管，无需运营企业另行申报并办理转关手续。运用“铁路快通”模式通关，能节约通关时间24小时，缩短整体运行时间1—2天，单箱节省费用200元以上。

　　据悉，2022年，乌兰察布市通过中欧班列出口葵花籽2万多吨，同比增长27.9%，中欧班列已成为我国葵花籽等农产品出口的重要通道。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月10日 06 版）
(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
便民办税缴费举措再上新 纳税人缴费人减负担增便利
　　“近年来，税务部门贴心、用心、暖心的便民办税服务，让我们感觉很自在、安心。”近日，在湖南省2023年“便民办税春风行动”税企座谈会上，衡阳运输机械有限公司财务总监贺海平说。…
招用工“黄金期”来临 多地举办招聘活动保用工、稳就业
　　人民网北京2月9日电 （记者乔雪峰）每年春节后都是招用工的“黄金期”，随着经济逐渐恢复，各地迎来扩大产能的高潮。为了促进就业，各地举办了形式新颖、五花八门的招聘活动，为重点群体和用人单位搭建好对接平台，推动实现更加充分、更高质量就业。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部