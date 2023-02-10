朱 隽

大年初六，云南省彝良县角奎镇寨子村村民徐超就和680多名老乡一起，乘坐有关部门组织的“务工专车”，踏上前往浙江的返岗之路。“早点出门，早点赚钱。”和徐超有着同样想法的乡亲不少。满载着乡亲们增收致富希望的汽车、高铁、飞机接续出发，一个个勤劳的身影忙碌在各个岗位上。

农业农村工作，说一千道一万，增加农民收入是关键。国家统计局统计数据显示，2022年，我国农村居民人均可支配收入达到20133元，首次迈上2万元台阶。从增速看，名义增长6.3%，实际增长4.2%，这两个数据分别快于城镇居民2.4和2.3个百分点。城乡居民收入比由上年的2.50降至2.45，城乡居民收入相对差距继续缩小。在去年面对诸多超预期因素冲击的情况下，农民增收能够交出这样的成绩单殊为不易，既让乡亲们体会到鼓起腰包的喜悦，也为畅通城乡经济循环提供了重要支撑。

加快构建新发展格局，要全面推进城乡、区域协调发展，提高国内大循环的覆盖面。促进城乡经济循环更畅通，要充分发挥乡村作为消费市场和要素市场的重要作用，推动城乡融合发展，增强城乡经济联系，其中加快激活农村市场、释放农民消费潜力意义重大。专家测算，随着农村消费加快升级，预计每年可新增2万亿元左右的消费需求。让广大农民能消费、敢消费、愿消费，重要的前提就是要让农民的钱袋子鼓起来、更充盈。

应当看到的是，当前农业生产成本依然高位运行，农民就业压力依然较大，农民收入增速放缓，促进增收的动能在减弱，增收形势并不乐观。因此，要坚持增加农民收入是“三农”工作的中心任务，拿出长短结合、务实管用的硬措施，千方百计拓宽增收致富渠道，确保农民收入持续稳定增长。

促农增收，要从发展现代农业、提升农村经济、增强农民工务工技能、强化农业支持政策、拓展基本公共服务、提高农民进入市场的组织化程度等多途径着手。从农民收入构成看，家庭经营性收入、工资性收入和财产性收入都要充分挖掘增长潜力。家庭经营性收入占农民收入的1/3左右。经营增收，既要全方位夯实粮食安全根基，让种粮农民多种粮、种好粮，有钱赚、能得利；也要做好“土特产”文章，立足农业农村特色资源，开发农业多种功能，挖掘乡村多元价值，通过产业融合发展带动更多农民增收致富。工资性收入在农民全部收入中占大头。这些年，就地就近就业成为农民务工增收的一个新亮点，今后要不断优化政策供给，统筹推进县域经济发展，加强就业创业指导服务，吸纳更多农民就近就业、返乡创业。增加农民财产性收入，要通过深化相关改革创新赋能，激活农村“沉睡的资源”，确保农民共享收益。

中国要富，农民必须富。在拓宽农民增收致富渠道上多下功夫，让促农增收的动力更加强劲，乡亲们拥有更多的获得感和幸福感。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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