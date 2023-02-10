人民网北京2月10日电 （记者乔雪峰）2月8日13时，随着一声嘹亮的汽笛，满载53车氯化钾的75002次回程中欧班列通过二连口岸，驶向目的地沈阳东站。这趟班列是从白俄罗斯出发，由中铁集装箱运输有限责任公司沈阳分公司联合中国铁路沈阳局集团公司组织开行的第3000列中欧班列。

据了解，2015年10月30日，中欧班列（沈阳—德国汉堡）装载30车工业机械设备首次从沈阳出发，驶往德国汉堡。8年来，中欧班列搭载物资由最初的机械设备，拓展到电子设备、汽车零部件、木材、日用品等10大门类、5000多种品类，运送货物累计达到28万标箱，开行列数年均增长率达67.7%，逐步形成以沈阳为陆路枢纽、大连为海向枢纽，融入中欧班列西、中、东三个通道，联接满洲里、绥芬河、霍尔果斯、阿拉山口和二连等5个口岸，辐射欧俄、中亚、东盟、日韩的网络布局，实现了俄罗斯以及欧洲铁路网络的全覆盖。

中国铁路沈阳局集团公司相关负责人表示，8年来，积极挖掘班列本地货源，提供个性化全程物流解决方案，陆续开行中欧班列米其林轮胎、三一重工及运邮专列等，切实为企业解决“出口难”问题，为东北地区对外贸易发展提供了有力支持。

(责编：鲁婧、高雷)

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