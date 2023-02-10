原标题：农业银行全力做好春耕备耕金融服务

2023年春耕生产由南往北拉开序幕。农业银行认真贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，将支持春耕备耕作为当前“三农”金融服务的中心工作，切实加大信贷投入力度，全面提升春耕备耕金融服务效率，助力新一轮千亿斤粮食产能提升行动开好局、起好步。

全力保障春耕备耕资金需求

聚焦种粮大户、家庭农场、农民专业合作社、涉农企业、农业社会化服务组织等农业生产和服务主体，优先保障各地春耕备耕资金需求，提供贷款利率优惠、专属信贷产品、业务费用减免等政策支持，今年力争发放春耕备耕贷款1600亿元以上。

在广东惠州，伴永康粮油食品有限公司（以下简称“伴永康公司”）正抓紧开展春耕备耕工作。作为一家集水稻种植、粮食加工、储备、购销为一体的农业产业化省级龙头企业，伴永康公司长期承担着市级、县级粮食储备任务。近年来，随着储粮任务的逐年增加，伴永康公司拟建设一个“年产10万吨丝苗米生产线”新项目。

为加快新项目落地，伴永康公司急需融资支持。农行广东惠州博罗支行获悉情况后，第一时间上门了解其生产和资金需求情况，并量身制定融资方案，开辟信贷绿色通道。2月初，贷款已经陆续投放，为伴永康公司开展春耕备耕提供了强大资金保障。目前，该生产线项目的厂房已在热火朝天建设中，一场及时的“金融春雨”正助力守好“惠州粮仓”。

突出做好重点区域重点领域金融支持

围绕13个粮食主产区，东北、黄淮海大豆重点产区，新疆、黄河和长江流域棉花主产区等重点农作物产区，以及国家乡村振兴重点帮扶县春耕备耕金融需求，做好对接服务，提升精准服务水平。加大农业基础设施建设支持力度，助力高标准农田、水利基础设施、农产品冷链物流等规划建设项目早开工、早见效。做好种业振兴、农机装备制造、合成药物等前沿产业金融服务，为农业底盘支撑技术发展提供有力金融支持。

在洞庭鱼米之乡，连日来隆平高科亚华水稻事业部总经理尹贤文忙得团团转。“春节前后，我们团队跑遍了湖南长株潭地区以及常德、益阳等主要产粮区，对接各地的经销商，加紧种子出库，有的还要送到农户手上，好在农行的‘订单e贷’年前上线了，让经销商回款更快，也确保了农户下种时间”。

隆平高科作为国家农作物种业领军企业，在种业振兴行动中有着不可或缺的作用。去年，农行湖南长沙县支行针对隆平高科集团下游经销商抵押不足、融资成本过高等问题，首创“订单e贷”供应链金融服务模式。目前，该行已推出隆平高科企业版、个人版两款“订单e贷”数据网贷产品，在农行手机银行即可实现全流程线上操作。不仅满足了隆平高科下游经销商的融资需求，也保证了广大农户春耕播种的金融需求。截至目前，已有200多家企业一级经销商通过该模式获得贷款1.2亿元，直接惠及23个省4500多万户农户。

全方位提供服务便利

大力推广“惠农e贷”等线上产品，加大信用贷款投放，春耕备耕期间计划投放农户贷款800亿元，为广大农户提供便捷安全融资服务。建立春耕备耕信贷服务“绿色通道”，实行信贷审批优先受理、优先办结等机制，提高春耕备耕贷款运作效率。根据春耕备耕实际需要，在产粮大县支行网点设立专门服务窗口，组建金融服务下乡团队，努力做到不误农时。积极推广应用手机银行乡村版，不断丰富智慧农业、农村电商等场景金融，以金融科技提升春耕备耕服务能力效率。

在浙江台州，椒江章安上千亩连片的水稻田里，农用拖拉机正往前翻地。“时节可不等人，农行的‘惠农e贷’是我腊月二十五通过手机申请的，当天下午30万就到账了。现在我是种子肥料都准备足，啥都不愁了。”说起这项贷款服务，章安街道石棋盘农场负责人陈文斌赞不绝口。

围绕种苗培育种植、农资生产运输、农业经营主体扩大再生产等重点领域，春节前，农行浙江台州椒江支行便已经组织辖内网点深入春耕生产一线走访当地种粮大户、育种机构、农资公司和农业合作社，提前匹配专项信贷额度，优先满足春耕备耕金融需求，确保资金及时入账，不误农时。开年至今，该行已累计为辖内农户投放3800万元贷款用于春耕备耕专项生产。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经