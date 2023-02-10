新华社西安2月10日电（记者雷肖霄）近日，我国北方大部地区迎来大风降温和雨雪天气。记者从中国石油长庆油田获悉，1月份以来，该油田累计生产天然气60.42亿立方米，同比增长超4%，日产天然气量保持1.5亿立方米以上高位运行，较去年同期增加1000万立方米。

作为我国最大的天然气生产基地，长庆油田承担着向京津冀、陕甘宁等区域40多个大中城市的供气任务，覆盖下游用户近4亿人。

本轮供暖季以来，长庆油田的苏里格、靖边、榆林等产气区严格落实保供方案，强化老区井网完善和新区试采评价，加密井站、管道设备设施巡查巡检，强化压力、温度、流量等关键参数监控，抓细抓实产供储销一体化统筹，确保产得出来、输得出去、供得稳定。自2022年11月供暖以来，长庆油田产气区已生产天然气近150亿立方米。

(责编：胡永秋、白宇)

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