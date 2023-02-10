2月10日，理财登记中心明确了包含工银理财在内的三家理财公司首批发售个人养老金理财产品。据本次发售产品数量最多的工银理财介绍，该公司此次共推出4只个人养老金理财产品，自即日起在全国36个试点城市发售。

据了解，作为首批试点理财公司，工银理财积极践行以人民为中心的经营理念，在监管部门指导下，遵循“运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值”的原则精心遴选优质公募理财产品，努力满足人民群众多样化的养老金融需求。工银理财方面表示，相比普通理财产品，个人养老金理财产品的定位更明确，监管更严、考虑更全面、管理更专业、更倡导长期投资，养老金融服务的特色更加明显。同时，投资个人养老金理财产品的每位投资者可以享受每年12000元最高税优额度，在缴费及投资环节不征收个人所得税。此次该公司推出的4只个人养老金理财产品均通过中国工商银行代销，客户完成开立个人养老金账户和个人养老金资金账户，缴存资金后就可以购买。在购买渠道上，客户可以通过工商银行手机银行个人养老金专区选购。

“公司将充分运用前期开展养老理财产品试点工作探索出的经验，发挥好在投研、产品创设、资产配置、客户陪伴等各方面的专业能力，担负好服务个人养老金业务高质量发展的职责使命。”工银理财相关负责人表示，在产品供给方面，深入分析投资者对养老财富规划的需求，探索适配个人养老金投资需求的差异化策略，进一步丰富个人养老金理财产品的精细化供给。在投资管理方面，利用好在宏观经济研判与大类资产配置上积累的实践经验，切实将投研能力转化为长期稳健、可分享的投资收益。在投资者服务方面，依托工商银行遍布全国的分支机构和成熟的理财顾问队伍，进一步优化投资者服务与保护，提供更便捷、高效、优质的个人养老理财服务。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经