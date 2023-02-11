开年首月我国人民币贷款增加4.9万亿元
2023年02月11日05:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京2月10日电 （记者徐佩玉）中国人民银行10日发布金融统计数据显示，2023年1月份我国人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。
央行数据显示，1月末，我国人民币贷款余额219.75万亿元，同比增长11.3%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低0.3个百分点。分部门看，1月份，住户贷款增加2572亿元；企（事）业单位贷款增加4.68万亿元，其中中长期贷款增加3.5万亿元。
从货币供应看，1月末，广义货币（M2）余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。狭义货币（M1）余额65.52万亿元，同比增长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高3个和8.6个百分点。
另外，1月份，我国人民币存款增加6.87万亿元，同比多增3.05万亿元。其中，住户存款增加6.2万亿元。
同日发布的社会融资数据显示，1月末我国社会融资规模存量为350.93万亿元，同比增长9.4%。1月社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。
(责编：袁勃、牛镛)
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