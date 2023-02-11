据新华社济南电 （记者陈灏、贾云鹏）记者近日从山东省政府新闻办召开的新闻发布会上获悉，山东省级财政将筹集资金3.96亿元，重点支持商贸流通和文化旅游领域出台提振消费奖补政策，引导支持恢复和提振消费。

山东省财政厅副厅长王元强介绍，山东将通过奖补政策，引导带动市、县采取发放汽车、餐饮消费券，实施门票减免、举办消费促进活动、打造消费平台载体等措施，推动汽车、家电、批零住宿、文化旅游等消费全面复苏，更好拉动经济发展。

围绕促进经济加快恢复发展，山东还统筹预算内投资、财政专项资金、政府专项债券等资金资源，进一步加大投资引导力度，精准有力支持重点领域和薄弱环节。山东今年已完成专项债券发行910亿元，共支持交通、水利、市政等领域近600个重点项目建设，预计可拉动社会投资1000亿元以上。

在支持市场主体加快发展方面，山东将继续加大援企惠企力度，完善落实阶段性减税降费政策，近日出台的今年第二批“稳中向好、进中提质”政策清单预计可进一步减轻相关市场主体税收负担157.5亿元。

(责编：袁勃、牛镛)

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