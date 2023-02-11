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抗疫三年我国经济社会发展取得突出成绩

2023年02月11日08:49 | 来源：新华社
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新华社北京2月10日电（记者赵文君、潘洁、王琳琳）春耕备耕，田间地头一派人勤春早的忙碌景象；大街小巷重现烟火气，餐饮、旅游、娱乐等行业消费快速回暖；连日来，各地持续出台一系列政策举措，助力加快复工复产，多地重大项目纷纷开工，许多企业在当地政府组织下“出海”开拓市场、挖掘商机……疫情防控进入新阶段背景下，2023年开局，我国经济社会发展释放积极信号。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，抗疫三年来，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济年均增长4.5%左右，增速远高于世界经济平均增速1.8%，也高于美国、欧元区和日本的1.6%、0.7%和-0.3%。

三年来，从加快构建新发展格局到建设现代化经济体系，从推进城乡、区域协调发展到进一步深化改革开放，我国始终锚定高质量发展目标不动摇，让世界看到中国经济勇毅笃行的定力和信心。

察势者智，驭势者赢。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，一系列战略机遇和有利条件，为发展进一步提供信心、底气和潜力。

2月2日上午，被誉为“世界超市”的义乌中国小商品城迎来了开市日，操着不同口音的采购商，往来于各家商户，抢商机、谈合作。

全国重点零售和餐饮企业销售额与去年春节假期相比增长6.8%；全国消费相关行业销售收入与去年春节假期相比增长12.2%；中国游客出境游整体订单同比增长640%；快递业回暖向好、日均件量恢复至3亿件以上……今年春节假期，火热的国内消费市场，蕴含着人民对美好生活的向往和对国家发展的信心，也让世界感受到中国经济复苏的强劲动力。

中国贸促会对160多家在华外资企业和外国商协会进行的调研结果显示，99.4%的受访外资企业对2023年中国经济发展前景更有信心。外媒普遍认为，中国将继续成为推动世界经济复苏的“发动机”和“稳定器”。

事非经过不知难。面对严峻复杂的国际形势和接踵而至的巨大风险挑战，中国经济释放出发展的巨大活力、前行的强大能量，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导和科学决策。

习近平总书记深刻指出：“要保持战略定力，坚持稳中求进，统筹好疫情防控和经济社会发展，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”

面对我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性，2022年4月召开的中共中央政治局会议强调“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，对于正确认识困难挑战、稳定发展预期、提振发展信心意义重大。

粮食生产实现“十九连丰”；能源产供储销体系建设加快，迎峰度夏、迎峰度冬等重点时段能源供应总体平稳；多措并举做好市场保供稳价，物价运行总体平稳。在全球通胀高企的背景下，2022年我国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2%，顺利实现年度调控目标。“全球胀”与“中国稳”形成鲜明反差，物价稳成为中国经济的一大亮点。

三年来，以科学之策应对非常之难，宏观政策靠前发力、持续加力，微观措施加快落地、精准有力，政策利好信息持续释放，提振了市场主体信心，助力万千市场主体纾困解难、积能蓄势。

焊花四溅、厂房机械轰鸣、生产线悬臂挥舞……春节假期刚过，位于武汉经济技术开发区的东风本田汽车有限公司第三工厂车间里，一派繁忙热闹景象，平均1小时就有70辆整车驶出工厂。

位于天津北辰科技园区的沃德传动（天津）股份有限公司，农历正月初八就已开工。这家专注于工业减速机等传动设备领域的企业，开年首月的销售迎来2000万元订单，为今年发展打下了良好基础。

企业和市场信心十足的背后，是“真金白银”的降本减负以及营商环境的优化。三年来，围绕激活市场主体活力、针对企业发展的迫切需求，更多政策手段向中小企业倾斜，向民营经济倾斜，让企业减负前行，谋求更大发展。

在充分肯定成绩的同时，必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。疫情防控步入新阶段，要加强各类政策协调配合，最大程度释放经济社会活力，增强发展主动性。

开年以来，各地各部门按照中央经济工作会议的要求，把恢复和扩大消费放在优先位置，增强消费能力、改善消费条件，创新消费场景，多措并举促进居民想消费、敢消费、能消费；加大重点领域和薄弱环节投资力度，通过政府投资和政策激励带动社会投资，着力扩大国内需求，释放超大规模市场潜力。

聚焦重大项目建设、设备更新改造，形成更多实物工作量；坚定不移优化营商环境，让扎根中国的千千万万市场主体吃下“定心丸”；全力推动节后复工复产、做好农民工返岗就业服务……近期出台的一系列稳经济、促发展的真招实策，将有力推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定、进一步塑造国际合作和竞争新优势。

不少地方对优质外资企业的引进和增资加大政策支持力度：福建深入开展外资招商活动，抓住全球产业链重组带来的机遇，把更多重大外资项目吸引进来；广东掀起新一轮大招商、招大商热潮，谋划引进一批新的大项目；海南实施国际大招商行动，引进落地一批外资标志性项目；浙江强化外资招引服务，以超常规力度和措施抓好重大外资项目招引工作。

习近平总书记在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上强调，推进中国式现代化必须抓好开局之年的工作。要全面贯彻落实党中央决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，推动高质量发展，进一步引导经营主体强信心、稳定社会预期，努力实现经济运行整体好转。

从春天出发，鼓足信心、抓住机遇。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，信心比黄金更重要。14亿多中华儿女以“拼”的精神、“闯”的劲头、“实”的干劲，众志成城同心干，撸起袖子加油干，中国号巨轮必将驶向更加光明的彼岸。

(责编：王震、李楠桦)
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