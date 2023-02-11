本报北京2月10日电 记者张翼从商务部获悉，2022年，克服外部环境的不利影响，我国对外投资平稳发展，稳中有进，全行业对外直接投资9853.7亿元人民币，增长5.2%（折合1465亿美元，增长0.9%）。

其中，对外非金融类直接投资7859.4亿元人民币，增长7.2%（折合1168.5亿美元，增长2.8%）。

2022年，我国对外承包工程完成营业额10424.9亿元人民币，增长4.3%（折合1549.9亿美元，与上年基本持平）；新签合同额17021.7亿元人民币，增长2.1%（折合2530.7亿美元，下降2.1%）。

商务部合作司负责人介绍，2022年我国对外投资合作呈现的主要特点是：

——对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资209.7亿美元，增长3.3%，占同期总额的17.9%；在沿线国家承包工程完成营业额849.4亿美元，新签合同额1296.2亿美元，分别占总额的54.8%和51.2%，为高质量共建“一带一路”作出了积极贡献。

——部分行业对外投资增长较快。投向批发和零售业211亿美元，同比增长19.5%，投向制造业216亿美元，增长17.4%，投向租赁和商务服务业387.6亿美元，增长5.8%。

——地方对外投资活跃。地方企业对外投资939.2亿美元，较上年增长13.1%，占总额的80.4%。其中东部地区对外投资增长10.3%，占地方投资的81.6%，广东、浙江和上海位列地方对外投资前三位。

(责编：王震、李楠桦)

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