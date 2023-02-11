人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

广东深圳：缓缴纾困助开工

本报记者 党文婷 严圣禾
2023年02月11日08:56 | 来源：光明日报
小字号

“现在生产线能全面开工，多亏了社保费缓缴、稳岗返还等政策帮我们中小企业渡过难关啊！”瑞德电子深圳有限公司人事经理吴晓萍的话语中满是感激。

原来，这家以外贸出口电子产品为主的企业受疫情影响，原材料、运输、关税等方面上的因素导致生产成本大幅上涨，加之销售渠道受限，导致企业经营一度陷入困境。“去年申请缓缴三个月的社保费近288万元，真是解了我们企业的燃眉之急啊！”

企业是经济的基本细胞，企业兴则经济兴。深圳市社保局相关负责人介绍说，在深圳，像这样受到各项惠企纾困政策福利的企业超过20万家，去年全年社保“缓返降补”等纾困政策真金白银为企业减负和缓解现金流超190亿元。

新年伊始，政府及时、精准的举措更加彰显了大力发展民营经济、培育壮大市场主体的决心。日前，深圳8部门联合印发《关于进一步支持中小微企业纾困及高质量发展的若干措施》，各项政策直达企业，直接惠及市场主体。据悉，2023年深圳市社保局将继续采取“点对点”推送、“一对一”服务、“免报直发”“免申即享”等措施帮助广大中小企业和个体工商户，更好落实各项纾困政策。

“所有申请缓缴的养老、失业、工伤费款，均可在2023年底前采取分期或逐月等方式补缴，补缴期间免收滞纳金。”市社保局该负责人表示，“政府一定会一如既往把支持市场主体发展放在心上、落实到行动上，积极保护和激发市场主体的活力。”

(责编：王震、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
消费热潮涌动 为中国经济复苏开好头
　　节日消费是观察中国经济韧性与活力的重要窗口。旅行拥抱“中国年”、线上线下消费“并驾齐驱”、跨境支付数据亮眼、快递跑出加速度……春节假期，消费市场加速回暖，既营造出浓浓的年味，也激扬着澎湃的发展动能。这波涌动的消费热潮为中国经济复苏开了个好头，也为全年稳经济扩消费开启了序章。…
2022年我国国际收支基本平衡 跨境资本流动总体理性有序
　　人民网北京2月10日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日公布的国际收支平衡表初步数据显示，2022年四季度，我国经常账户顺差1068亿美元，其中，货物贸易顺差1641亿美元，服务贸易逆差288亿美元，初次收入逆差313亿美元，二次收入顺差28亿美元。资本和金融账户中，直接投资逆差163亿美元，储备资产增加423亿美元。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部