本报记者 党文婷 严圣禾

“现在生产线能全面开工，多亏了社保费缓缴、稳岗返还等政策帮我们中小企业渡过难关啊！”瑞德电子深圳有限公司人事经理吴晓萍的话语中满是感激。

原来，这家以外贸出口电子产品为主的企业受疫情影响，原材料、运输、关税等方面上的因素导致生产成本大幅上涨，加之销售渠道受限，导致企业经营一度陷入困境。“去年申请缓缴三个月的社保费近288万元，真是解了我们企业的燃眉之急啊！”

企业是经济的基本细胞，企业兴则经济兴。深圳市社保局相关负责人介绍说，在深圳，像这样受到各项惠企纾困政策福利的企业超过20万家，去年全年社保“缓返降补”等纾困政策真金白银为企业减负和缓解现金流超190亿元。

新年伊始，政府及时、精准的举措更加彰显了大力发展民营经济、培育壮大市场主体的决心。日前，深圳8部门联合印发《关于进一步支持中小微企业纾困及高质量发展的若干措施》，各项政策直达企业，直接惠及市场主体。据悉，2023年深圳市社保局将继续采取“点对点”推送、“一对一”服务、“免报直发”“免申即享”等措施帮助广大中小企业和个体工商户，更好落实各项纾困政策。

“所有申请缓缴的养老、失业、工伤费款，均可在2023年底前采取分期或逐月等方式补缴，补缴期间免收滞纳金。”市社保局该负责人表示，“政府一定会一如既往把支持市场主体发展放在心上、落实到行动上，积极保护和激发市场主体的活力。”

(责编：王震、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经