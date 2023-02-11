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出境游有序恢复提振全球对中国经济的信心与期待

2023年02月11日09:07 | 来源：光明日报
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飞机“过水门”仪式、红毯礼遇、政府官员迎接……时隔三年，中国出境团队游按下“重启键”，首批出境旅游团已抵达泰国、柬埔寨、阿联酋等国家。中国游客所到之处，无不受到热烈欢迎。

海内外人士表示，中国出境游有序恢复并迅速回暖，展现中国经济活力与潜力，有利于重振全球旅游市场，带动旅游目的地消费及整体经济增长前景。随着中国优化调整防疫政策，中国经济增长潜力进一步释放，为全球经济复苏注入更多信心。

一票难求

6日起，中国试点恢复赴泰国等20个国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务。相关平台数据显示，近期出境团队游产品咨询量和订单量等大幅增长。自春节期间旅游热潮掀起旅游市场恢复大幕以来，中国消费者对出境游的巨大需求持续释放。

当地时间9日下午，一架中国国际航空公司航班缓缓降落在日内瓦国际机场。从旅客到工作人员，人人都面露喜悦。“看到中国旅客回到瑞士，我们太开心了！”日内瓦旅游局董事会成员克劳狄·曼布瑞兹在机场迎接中国游客。

在泰国首都曼谷廊曼国际机场，首批抵达的中国旅游团领队谭明远告诉记者，国内试点恢复出境团队旅游后，相关旅游产品销售火爆，部分线路产品很快被抢购一空，甚至出现“一票难求”的情况。

业内人士表示，气候宜人、入境程序相对便利的东南亚国家，是当前中国游客出境团队游的首选，中东、欧洲等地的团队游也受到追捧。

上海锦江旅游控股有限公司首个旅游团7日前往阿联酋，这条线路在春节假期上线后很快成团。公司总裁刘宁介绍，卡塔尔世界杯让许多人对中东国家充满兴趣，中东旅游市场潜力较大。

携程平台上，春节假期结束后一周出境团队游和“机票+酒店”产品预订量较春节假期期间增长近三倍。穷游网近期调查结果显示，超过九成用户计划在一年内出境游玩，约四分之一的游客选择半年内出行。

携程研究院战略研究中心主任彭涵说，尽管当前出境旅游人数与疫情前相比仍有差距，但迅速回暖势头鼓舞整个市场，预计今年中国出境游市场将加快复苏。

贵宾礼遇

面对久违的中国游客，多国以高规格礼遇相迎。旅游官员、旅游业者表示，中国游客是推动世界旅游经济繁荣的关键力量，中国游客回归让他们对旅游市场复苏充满信心。

在中国试点恢复出境团队游首日，当标志性的“团旗”出现在曼谷廊曼国际机场旅客到达出口时，热烈的掌声在机场大厅里响起。在此等候的泰国国家旅游局局长育他沙迎上前，向中国游客送上花环和礼品，并用中文说：“欢迎光临!”

旅游业是泰国支柱产业，占泰国国内生产总值约五分之一。中国一直是泰国旅游业重要客源地。疫情暴发前的2019年，该国共接待约4000万外国游客，其中中国游客占近三分之一。“中国游客的回归对泰国经济复苏至关重要，泰国旅游局预计今年将迎来超过700万中国游客。”育他沙说。

7日，一架载有125名乘客的中国国航航班在柬埔寨首都金边国际机场徐徐穿过水门。飞机“过水门”仪式寓意给来客“接风洗尘”，属国际民航中最高规格礼遇。伴随热情的柬埔寨传统昌扬舞，柬埔寨旅游大臣童昆等人向乘客逐一送上传统水布和花环。

在阿联酋首都阿布扎比，法拉利世界主题公园7日迎来疫情后首个中国旅游团。60多名中国游客走过公园铺设在入口处的红毯，并接受纪念礼物和免费入园游玩的特殊礼遇。“我们非常想念中国游客，迫不及待欢迎大家到来。”公园总经理德亚娜·泰勒说。

一些暂未列入试点名单的国家也在“争抢”中国游客。越南文化体育与旅游部旅游总局局长阮重庆表示，将为中国游客钟爱的旅游目的地增开航线，设计更有针对性的旅游产品，给中国游客留下美好的越南印象。

潜力巨大

中国出境游迅速升温，为全球旅游业及经济复苏注入信心与动力。

在近日举行的2023年东盟旅游论坛上，东盟国家热切期待中国游客回归。印尼旅游和创意经济部长桑迪亚加·乌诺表示，中国重启出境游后，东盟旅游业将强劲复苏。

联合国世界旅游组织预测，2023年全球国际游客人数可能恢复到疫情前水平的80%至95%。作为2019年全球最大出境旅游市场，中国有序恢复公民出境游将极大促进亚太地区乃至全球旅游业复苏。

海外看好中国出境游溢出效应，不仅在于进一步释放的中国消费潜力，更在于中国经济加速恢复为全球经济带来的机遇和动力。

国际货币基金组织（IMF）日前发布《世界经济展望报告》更新内容，大幅上调今年中国经济增长预期至5.2%，较去年10月预测值上调0.8个百分点。IMF预计中国经济明年将继续增长4.5%。

IMF亚太部副主任托马斯·赫尔布林表示，中国的个人消费进一步恢复，对经济增长的信心正在增强。中国经济今明两年更为强劲的增长将有助于全球经济复苏，尤其在服务业领域。

（新华社北京2月10日电 记者俞懋峰、马玉洁）

(责编：王震、李楠桦)
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