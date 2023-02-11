金观平

国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望报告》大幅上调今年中国经济增长预期至5.2%；刚刚过去的春节和元宵节，街头商圈人流如织，车站地铁熙熙攘攘……人气旺，开门红。今年我国消费复苏和经济增长前景可喜。疫情防控措施优化调整后，人头涌动中蕴藏的是被重新激发的居民消费活力，大街小巷上的腾腾烟火气，将有力拉动我国经济回升向好。

数据印证了消费的火热。今年春节假期全国消费相关行业销售收入与上年相比增长12.2%；春节假期实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%；1月份我国电影票房超100亿元，刷新年度票房最快破百亿元纪录，彰显电影市场的强劲活力。

烟火气升腾的背后是对我国经济的信心。得益于稳经济一揽子政策措施持续落实，以及疫情防控措施优化调整，我国经济呈现触底回升态势。最新数据显示，1月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，重返扩张区间，供需两端同步改善，企业信心明显增强，制造业景气水平明显回升。国内外普遍看好中国经济，多数预测今年增速同比将大幅提升。据法国市场研究和咨询公司益普索公布的全球消费者信心指数显示，去年12月份中国消费者信心指数全球最高。可以说，消费复苏有着坚实的信心基础。

烟火气激发的是社会“动”起来的活力。人流、物流、资金流对经济发展至关重要。有人流，就会有消费。疫情防控措施优化调整后，更多的人动起来，购物、买房、旅游，激发了潜在的经济活力。消费是生产的目的，更是推进生产的动力。旺盛的消费需求能够有效带动生产复苏，助力经济回暖。

经济的基本面和政策支持将让烟火气更旺。我国经济韧性强、潜力大、活力足的基本面以及长期向好的趋势并没有改变。只要关联着百姓生活、关乎百姓就业的“微细胞”充满生机，消费保持“进”的态势、积累“强”的动能，我国经济的活力就能持续迸发出来。最近，中央强调建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。从中央到地方层层叠加的刺激消费政策“红包”，将释放出强大的经济动能。

涓涓溪流，汇聚江河，其磅礴伟力将推动中国号巨轮加速前行。

(责编：王震、李楠桦)

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