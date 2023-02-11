原标题：我爱我家首届春笋购房节六城启动 购房直降佣金

2月11日，我爱我家首届“春笋购房节”正式启幕，活动主打“春天购房，佣金直降”，以购房、换房直降佣金的方式实实在在降低购房成本，减轻消费者置业压力。此次购房节覆盖北京、杭州、上海、天津、南京、苏州六大城市，将一直延续至4月30日。随着既有政策落地、增量举措持续出台，近来房地产市场预期好转，我爱我家通过实际让利的形式与国家政策共振，助力激发市场活力，托举安居梦想，更好地履行时代赋予企业的安居使命。

“春笋甄选”解决选房痛点 佣金直减省钱看得见

据我爱我家集团副总裁、北京公司总经理高晓辉介绍，这是我爱我家第一届“春笋购房节”，将通过“房源甄选”与“佣金立减”两个手段帮助消费者提升决策效率，降低购房成本，更好实现安家梦。

购房换房是一项重大消费决策，因此很多用户在选房购房时，总会面临各种因素而难以抉择。一直以来，我爱我家通过不断迭代的“AI选房模型”、更高效的智能数据分析处理技术、人工实地复核检查等手段筛选优质真实房源推荐给消费者，降低房源筛选难度。在“春笋购房节”期间，我爱我家更是细化了筛选标准，依据6大维度、117项标准对所有在售房源进行打分，推出了“春笋甄选房”，进一步帮助消费者提升决策效率。其中6大维度包含了消费者考虑的各项因素：房屋的楼龄户型、周边配套等基本属性；被关注、被询问次数等消费者关注度；经纪人线上线下推荐、带看次数等实际推荐度；周边房源成交周期、成交均价等市场状况，以及总价、单价等性价比等。

经过精心甄选的优质房源会被贴上“春笋甄选”的标签，在我爱我家官网及官方APP房源页面进行展示；为了更直观地展现房源的比较优势，“春笋甄选”标签后还会以三个小标签标明甄选房源的三大突出优点，与消费者需求实现精准匹配，让消费者选房更高效，看房更有谱，买房更安心。

佣金直降也非常易于操作，消费者只要在活动期间进入我爱我家官网或官方APP，在活动页面输入意向小区的名称，即可测出佣金折扣情况，领取佣金立减券，实现购房佣金费用直减，换房客户更可享受佣金7折优惠。

持续精耕商圈社区 让利于民助力市场回温

作为居住服务行业的知名品牌，我爱我家始终以客户为中心，利用自身门店优势不断推出丰富多样的社区便民服务,持续为社区注入“爱家”活力。在“春笋购房节”期间，我爱我家将在北京100多个社区开展主题活动，以精细化服务和让利于民的实际行动助力购房者消费信心修复，领航有望到来的小阳春行情。

实际上，在防疫政策调整、房地产市场步入宽松阶段后，我爱我家在今年年初早已推出“爱家感恩季”，吸引消费者抽取二手房佣金抵扣券，助力市场回温。在一系列政策利好和行业发力的共同助推下，相关数据显示，被视为楼市“晴雨表”的二手房市场已开始复苏，节后首周，全国多个重点城市线下看房热度逐步回升，带动当周二手房成交明显上涨，已接近去年年底水平。

在市场提振的关键节点，我爱我家“春笋购房节”接档“爱家感恩季”，跨度近80天的优惠活动覆盖六大城市，体现了居住服务行业龙头企业让利于民、回馈大众的决心与诚意，有利于助力房地产新政的落地显效，更好地满足购房置业者的住房需求。

更高品质服务

“春笋购房节”六城同启，背后是丰富真实房源、高水平个性化的服务标准的强力支撑。为确保房源真实，从楼盘库海量数据的“淘洗”与积累，到数次迭代房源验真手段，再到缜密房源信息维护机制的构建，我爱我家对“真房源”体系建设倾注大量心血；为提升服务品质，我爱我家在经过22年沉淀的标准化服务基础上更进一步，率先推出服务“诚”诺体系，倡导“如实说”“提前做”“主动赔”九字服务真言，重视更人性化、前置化、主动化的服务，将“硬条款”升级为独有的“暖服务”，提升了房产经纪行业服务标准，推动行业服务品质迈上新台阶。

点点滴滴的精耕，只为给消费者更好更贴心的“安家”体验，提升用户在城市中的幸福感。正如我爱我家集团副总裁、北京公司总经理高晓辉所言：“我爱我家的目标不是维护服务的底线，是尽量触达用心的极限。丰富真实房源，让消费者有选择、选不错；领先数字化水平，让消费者选房方便、交易轻松；真诚品质服务，让消费者心中有底，一路顺心。”

此次我爱我家举首届“春笋购房节”，展现了我爱我家作为居住服务龙头企业积极发挥市场主体作用，以稳健举措扎扎实实让利消费者，推动消费回补扩容，提高交易效率，助推经济高质量发展。这不仅对于释放购房需求、激发市场活力有着促进作用，更重要的是能帮助更多消费者在这个春天实现“安家梦”，让城市里百姓的生活在安居乐业中如春笋般充满活力与生机。

(责编：曹淼、李源)

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