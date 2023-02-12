本报记者 郑少忠 周 欢

“今天预制梁场浇筑梁板20片，水上起重船吊装预制面板15片，码头横梁上层完成4个排架钢筋、4个排架模板安装，靠船钢结构正进行后场加工。”机器轰鸣声中，中国铁建港航局南昌姚湾码头项目部副总工程师肖佩弦向记者大声介绍，“照这个进度，还有50多天，主体工程就完工了，比原计划提前近两个月。”

春节假期至今，位于九江共青城高新区的江西艾丽曼科技有限公司生产车间一直在加班加点忙碌。“现在农业形势好，我们生产的预混合饲料、饲料添加剂等产品热销，5条生产线火力全开，有望在去年基础上再提高50%。”公司负责人说。

奋战一季度，冲刺“开门红”。2月8日，江西出台进一步巩固提升经济回稳向好态势的若干措施，围绕扩大有效投资、促进消费恢复、加大实体经济帮扶力度、提高产业发展竞争力、深化改革扩大开放、保障改善民生、统筹发展与安全等7方面，提出28条政策举措。

招商引才出实招。各地商务部门抓住赣商赣才返乡过年的“黄金档”，联系、引资、服务“不断档”，举办“三企入赣”等活动，全省新签约合作项目504个，签约金额3501.6亿元。

工程建设审批不停歇、行政审批办理“不打烊”。春节假期，江西全省投资亿元以上纳入不停工调度的1505个重大项目，累计完成投资121.9亿元，10千伏以上大工业用电增长12.6%。赣州市聚焦工业倍增升级、科技创新赋能、乡村全面振兴、城市能级提升等8方面，今年开工建设亿元以上重大项目361个、总投资达3002亿元。

塑造创新驱动发展新优势。南昌市红谷滩区15个重大项目加紧建设，完成投资1.14亿元；瞄准未来通信、未来智造、未来健康“3+X”高端产业，全力推进省市高校、科研院所集中落户，引育链主企业、头部企业，力争今年规上数字经济核心产业和企业营业收入比去年分别增长42%、18%。

项目建设跑出“加速度”。日前，江西一季度开工项目1234个，总投资1.18万亿元；省级层面重点推进投资亿元以上的大中型建设项目3558个，总投资4.57万亿元，同比增长20.5%。仅赣州市信丰县，今年1月就协同联动开工亿元以上项目23个，总投资252.6亿元；其中，黄坑口水源项目投资3.92亿元，建成后总库容1191万立方米，日供水量5万吨，将有效缓解7个乡镇、28万余人的用水难题。

“今年持续打好新基建、重大基础设施建设等六大领域项目大会战，推进城市棚户区改造、大南昌都市圈轨道交通等四大攻坚行动。”江西省发改委主任张和平说，要持续打造一流营商环境，全面推行市场经营活动轻微违法行为免罚和“首违不罚”，诚信经营者“无事不扰”，全年将为市场主体减负1600亿元以上。

《 人民日报 》（ 2023年02月12日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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