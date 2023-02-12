本报北京2月11日电 （记者杨昊）记者从全国工商联获悉：全国工商联近日首次出版发行了《中国民营企业绿色发展报告（2022）》，以全国10623家民营企业填报的问卷调查数据为依据，结合公开信息梳理总结了2021年度我国民营企业在生产经营、污染减排、节能降碳、绿色转型升级等领域的实践成果和典型案例。

调查显示，约九成民营企业对“两个正面清单”政策推进企业绿色发展的认同度较高。同时，随着我国工业园区环境基础设施供给水平不断提高，有62.6%的民营企业入驻当地工业园区，受益于环境治理托管服务模式，民营企业绿色发展的营商环境不断优化。其中，有色、化工、钢铁等高耗能行业的民营企业入园比例更高，分别为83.3%、78.4%、71.9%。

各地积极开展节能降碳行动落实“双碳”目标，重点地区民营企业绿色低碳发展水平明显提升。

调查显示，约30%的民营工业企业编制过“碳达峰、碳中和”路径相关实施方案，53.5%的高耗能行业民营企业设立了专门负责节能降碳相关职能部门并积极应用减碳技术。

《 人民日报 》（ 2023年02月12日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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