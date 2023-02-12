原标题：资本市场主渠道作用日益彰显 助力产业转型升级

开年以来，A股并购重组市场表现活跃。据同花顺iFinD数据统计，以首次公告日为准，截至2月9日，年内已有236家上市公司发布并购重组相关公告。

多位业内人士表示，并购重组政策的优化及对经济复苏的信心，是市场活跃的主要原因。在全面实行股票发行注册制背景下，今年并购重组市场有望更加活跃，在提升资源配置效率、激发市场主体活力、提升上市公司质量等方面将发挥更大作用。

市场信心持续走强

近年来，我国并购重组市场整体稳中向好，活力和影响力与日俱增，特别是A股上市公司已逐渐成为企业并购重组的“主力军”，资本市场并购重组主渠道作用日益彰显。

南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，证券市场处于估值低谷时，企业股价可能低于内在价值，这一时期并购成本较低，会加速市场活跃。同时，经济回暖预期往往会带动股市上涨，进而加大企业并购的可能性。此外，近两年并购重组基础制度市场化改革不断深入，也吸引了更多上市公司借助并购重组提升自身竞争力。

川财证券研究所所长陈雳表示，上市公司并购重组意愿的提升，主要来自于近几年政策的持续优化完善，监管部门通过各类措施不断引导中小企业通过并购重组对接资本市场，鼓励有需要、有能力、有意愿的上市公司进行并购重组。

2020年10月，国务院发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》提出，充分发挥资本市场的并购重组主渠道作用，鼓励上市公司盘活存量、提质增效、转型发展；去年11月，证监会出台《推动提高上市公司质量三年行动方案(2022—2025)》提出，持续优化资本市场融资制度，完善并购重组监管机制，更好促进产业链供应链贯通融合。

随着疫情防控措施的优化调整以及稳经济一揽子政策措施持续落实，我国经济有望实现回升。市场人士分析认为，经济回暖复苏将提升企业对未来发展的良好预期，信心不断增强将推动更多企业加快资源整合步伐。

助力产业转型升级

业内人士普遍认为，全面实行股票发行注册制后，上市公司优胜劣汰效应将加速显现，上市公司整合技术能力、发展壮大需求会随之加大，凭借出清不良资产、淘汰过剩产能、注入优质资产等功能，并购重组有望成为我国产业结构升级的“助推器”。

从今年发布并购重组公告的上市公司所属行业看，通信、电子设备、机械设备、医药生物等行业数量较多。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，上述行业估值处于低位，利于并购实施，行业景气度高，市场普遍看好其发展前景。

“全面实行股票发行注册制，新经济企业并购重组或将日趋活跃。”中关村大河并购重组研究院院长王雪松认为，新经济上市公司是经济高质量发展的引擎，是科技自立自强的实践者，并购重组是新经济上市公司重要的发展途径。新经济企业可以利用并购获取新技术、新产品及高技术人才等核心发展要素。

深交所副总经理李辉表示，近年来并购重组产业和实体特征更加鲜明，新兴产业利用重组交易实现整合、集聚，活跃度逐步提升。

“随着全面注册制的实施，并购重组会更为市场化、便利化。市场化意味着更多的企业会在股市估值相对不高的背景下，通过并购重组获得加速发展；便利化意味着企业开展并购重组能够更为快捷、更有效率。”田利辉表示。

陈雳预计，并购重组市场活跃度将进一步提升。一方面，随着全面注册制的启动，企业上市步伐加速，优质并购标的供给有望提升，促进并购重组市场活跃度提升；另一方面，今年以来企业预期好转，投资意愿提升。在去年经济下行压力较大的情况下，行业竞争加剧，企业通过并购重组补短板、增强自身竞争力，从而提升市场地位。

提高并购重组质量

当前，我国经济正处于企稳回升、结构调整、转型升级的关键阶段，需要进一步发挥资本市场并购重组主渠道功能，助力经济高质量发展。同时，打造高效、规范、市场化的并购重组市场，也是建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场的必然要求。

李辉认为，未来A股并购市场可能呈现三大趋势：短期来看，市场趋势与投资退出需求将进一步激发并购动力。中长期来看，上市公司并购重组将延续主渠道作用；此外，在吸收借鉴国际经验的同时，未来并购市场将更加贴合中国资本市场特征，实现本土化、国际化、市场化发展。

“充分发挥资本市场主渠道功能，仍需要监管部门、上市公司、中介机构等多方参与者的共同努力。”周茂华表示，对于上市公司而言，进行并购重组不能过度偏离主业，要评估好项目市场风险，根据自身实际财务状况等情况做决定，切忌盲目投资、无序扩张；对于中介机构而言，应当好看门人的角色，做到勤勉尽责，对于不符合规定、有疑点的项目及时按下暂停键；对于监管部门而言，要坚持市场化、法治化方向，持续推进完善并购重组的相关规则等。

强化监管依然是实现并购市场长期健康发展的重要保证。证监会近日通报去年案件办理情况指出，并购重组、实际控制人变更等重大事件仍是内幕交易高发领域。业内人士就此建议，监管部门应注重并购资产的合规性审查，严监管“三高”并购和“忽悠式”重组，坚决遏制“炒壳”现象，对于利用并购重组占用资金、输送利益等违法违规行为更要给予严厉打击。

“提高并购重组质量，时刻需要以保护投资者利益为前提，推动并购重组程序的简化优化，推动具有协同效应的市场并购重组。”田利辉表示，要防止行政化或政绩式的并购重组，防范做账式或以利益输送为目的的并购重组，同时尽快提升并购重组信披质量，让并购重组交易真正实现全流程市场化和专业化。

马春阳

(责编：王连香、杨迪)

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