原标题：首月信贷供需两旺 多项数据超出预期

本报北京2月11日讯 中国人民银行10日公布的金融统计数据显示，1月末，广义货币(M_2)余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点；1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。初步统计，1月社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。多项数据超出预期，引发市场广泛关注。业内人士表示，1月份金融数据实现“开门红”，将有效提振市场信心，激发市场主体活力。

1月份M_2增速创下2016年中以来最高水平，表明稳健的货币政策加大对实体经济支持力度，市场流动性较为充裕。“支撑1月份M_2增速创新高的主要因素是居民存款，同时，信贷高增下派生能力增强和财政靠前发力也加大了货币投放。”中国民生银行首席经济学家温彬认为，1月份住户存款增加6.2万亿元，在去年高基数上继续同比多增7900亿元；春节前企业集中发放薪酬福利，单位存款向住户存款转移，同时受个人消费意愿仍偏低等因素限制，居民更多选择将收入进行储蓄而非消费，助推M_2。

在经济回升、政策支持等共同作用下，1月份信贷供需两旺，当月新增贷款总量创下历史新高。东方金诚首席宏观分析师王青表示，从供给角度看，商业银行有信贷“早投放、早收益”的传统，加之监管层强调“保持信贷总量有效增长”“合理把握信贷投放节奏，适度靠前发力”，驱动银行在年初对信贷应投尽投。从需求角度看，一方面，去年底以来国内经济活动较快修复，市场信心回暖，带动实体经济贷款需求改善；另一方面，为巩固经济回稳势头，年初稳增长政策继续发力，基建、制造业投资等保持较快增长，支撑配套融资需求，同时，“第一支箭”支持下银行对房企贷款支持力度明显提升。

1月份，企(事)业单位贷款增加4.68万亿元，其中，短期贷款增加1.51万亿元，中长期贷款增加3.5万亿元，票据融资减少4127亿元。“1月份新增信贷大幅放量，企业贷款仍是主要支撑。”温彬认为，随着政策性开发性金融工具配套融资加快投放、保交楼和优质房企贷款支持计划加码、碳减排和设备更新改造等结构性货币政策工具继续落地，在政策性银行和国有股份制银行“头雁”作用拉动下，1月份企业贷款和企业中长期贷款保持强劲。

“1月份企业贷款在总量扩张的同时，期限结构继续改善，这一方面源于经济回暖背景下银行风险偏好回升，另一方面也因监管要求银行进一步优化信贷结构，银行在政策面引导下也有意加大中长期贷款投放力度。”王青说。

与企业贷款相比，1月份，住户贷款增加2572亿元，同比少增5858亿元。招联金融首席研究员董希淼认为，这反映出受多重因素影响，居民消费和投资意愿不振，有效融资需求仍然不足。

王青认为，在宏观政策延续稳增长取向、市场主体自主融资需求修复支撑下，2月份信贷有望继续保持同比多增势头。进入2月份以来，票据利率持续处于高位，也预示了这一点。此外，随着2月份地方债大规模发行，社融也有望出现同比多增。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟认为，今年消费增速有望逐步修复至接近疫情前水平，但同时仍需包括金融政策在内的各项政策支持，以有序扩大金融支持消费信贷的规模，稳步降低个人消费信贷成本，助力消费恢复，提振居民消费能力与意愿。

“随着各地稳增长计划和举措出台，企业与政府部门投资步伐加快，消费预期逐步恢复，在政策驱动和市场内生融资需求共同作用下，开年信用扩张积极，加速宽信用进程。”温彬表示，年初信贷高增下，后续韧性仍需观察。下一阶段，信用扩张的韧性和地产、消费修复情况仍较为关键，扩投资、促消费、稳地产、调结构等政策需延续支持，继续保持稳健货币环境，以巩固经济企稳向好态势。

(记者姚进)

(责编：王连香、杨迪)

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