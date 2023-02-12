用工市场亮点多 各类企业用工景气度均有所上升
招工先人一步，开局快人一拍。春节后的第一个月，各地开足马力拼经济，满足企业用工需求成为企业能否加快恢复生产的关键支撑。国家统计局数据显示，今年1月份，制造业和非制造业从业人员指数分别比上月提高2.9个和3.8个百分点，各类企业用工景气度均有所上升。
面对企业旺盛的用工需求，人力资源和社会保障部等11部门开展了2023年春风行动暨就业援助月活动，目前正在火热进行中。从各大人力资源招聘平台反馈的信息中，能切实感受到劳动力市场供需两旺的热度。
智联招聘春节后面向企业的调研数据表明，40.4%的企业对春节后的经济形势非常有信心，31.5%表示比较有信心，共计71.9%的企业看好经济走势，对经济发展有信心。
另一家头部招聘机构的感受更为直观。其职位审核员为了保证招人公司的真实性，有日行3万多步实地审核企业的经历。最近他们发现，2023年一开年，每天需要探访的企业数量骤增，日行3万步已经忙不过来了。
企业加快恢复生产的同时，用工需求也引发了更多关注。
中国就业培训技术指导中心每个季度都会发布100个职业缺工排行。观察近一年的数据，制造业缺工现象被屡次重点提及。2022年二季度，电子产品制版工、计算机网络工程技术人员等电子信息产业缺工现象越发明显；三季度车工、焊工等技术工种岗位缺工现象较为突出；到了四季度，汽车生产线操作工、汽车工程技术人员等汽车行业相关岗位缺工程度出现上升。
最缺工排行凸显出结构性就业矛盾的严峻形势。人力资源和社会保障部副部长俞家栋指出，劳动力供给和需求存在错位，招工难与就业难并存的结构性就业矛盾成为就业领域的主要矛盾。一方面，企业招工难问题突出，服务员、操作员等一线普工常年短缺，技能人才供给不足；另一方面，产业转型升级加快，部分劳动者技能转换需要时间，求职就业难度或将进一步加大。
在2023年首个求职应聘高峰期，摸清企业用工需求，缓解用工紧缺，成为各地开展促进就业工作的一项重要工作。
北京市深入走访摸排企业，对接走访了800余家重点企业，进一步摸清企业用工需求；上海开展“3+X”组合式企业用工服务，特别是针对保供应、保运转、重要产业链的重点企业和重大工程，“一企一策”强化保障其用工需求，截至目前，为上海市2800余户重点企业解决了缺工问题；广东省为重点企业特别是先进制造业、高新技术企业、疫情防控医疗企业提供常态化人力资源支撑，以“真金白银”助企稳岗……
据人社部最新统计，今年春风行动暨就业援助月活动火热开展以来，各地有序组织就业服务活动，截至2月5日，全国已累计举办各类招聘活动2万场，发布岗位约1300万个，组织专车、专列、包机9000多辆(列、架)，输送劳动者近50万人，有力保障了企业复工复产、农民工返岗就业。
通过走访了解企业用工需求，也发现了各地劳动力市场的一些新变化。
在浙江省50余个县组织举办的106场赴外招聘中，普工、操作工、包装工和组装工成为热门工种，具备一定技能的电焊工等工种更抢手，有企业为电焊工开出了每月9000元至14000元的薪资。
广东省东莞市人社局统计发现，2023年东莞市节后用工对普工的需求同比下降14.04%，对技工和管理人员的需求同比分别上升3.62%、10.42%。为了应对这一变化，东莞市通过调研和分析第三方招聘平台数据，采集企业需求、人才供给及分布情况，制作了可视化人才地图。东莞市人社局有关负责人表示，针对不少企业对电气工程师、机械设计工程师、数控车床师傅等技能人才的旺盛需求，从今年1月30日起，相继举办不少于40场线下招聘会，对一些重点产业的用工需求，还将组织企业和外省高校进行校企联合招聘。
1月28日，南京市建邺区兴隆街道在辖区的奥体广场做了开门第一场招聘会。“我们想先做一场小型招聘会，结果来了26家单位，提供250多个岗位，现场就有90多个人填写了求职登记，效果出乎意料。”南京市建邺区兴隆街道劳保所所长厉敏告诉记者。
在江苏苏州，为了快速弥补节后企业用工缺口，根据企业和求职者的需求，当地为返岗劳动者提供“出家门、上车门、进厂门”一站式“点对点”服务。节后第一周，苏州市企业开工率达98.13%，开工企业返岗率为94.23%。
人社部就业促进司司长张莹表示，根据劳动力市场运行特点和周期性规律，1月份至3月份的春风行动暨就业援助月活动是今年首个公共就业服务活动，后续还将推出“10+N”公共就业服务系列活动，服务对象将覆盖高校毕业生、农民工、城乡困难人员等重点群体和各类用人单位，服务时间将分布于全年每个月份，努力实现月月有招聘、服务不断线，把就业的春风吹遍全国各地。
(敖 蓉)
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