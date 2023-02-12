原标题：今年永定河生态补水将超7亿立方米

本报北京2月11日电 从水利部获悉，2月10日9时38分，随着山西省册田水库提闸放水，2023年度永定河生态补水工作全面启动。根据《2023年度永定河水量调度计划》，本年度预计向永定河生态补水7.35亿立方米，维持全线流动时间100至120天，力争实现全年全线有水。此次补水工作将实现与永定河融冰开河有序衔接。

永定河是海河流域京津冀晋地区重要的水源涵养区、生态屏障和生态廊道，也是首都北京的母亲河。大力开展永定河生态补水，持续回补地下水，对改善永定河生态环境，提升河流生态功能，推动永定河早日成为“流动的河、绿色的河、清洁的河、安全的河”具有重要意义。

近年来，经过持续生态补水及综合治理修复，永定河河道生境明显改善，流域生态系统多样性、稳定性、持续性不断提升。平原地下水位平均回升1.2至2.8米，最大回升量17.8米。累计调查发现植物386种、鱼类49种，官厅水库等重点区域鸟类达360种，人与自然和谐共生的美丽景象重现永定河畔。2021年9月，永定河时隔26年首次全线贯通，2022年永定河实现春秋两季全线通水，全年累计通水时长达123天，超额完成“百日流动”目标。（记者陈晨）

(责编：王连香、杨迪)

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