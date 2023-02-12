人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

今年永定河生态补水将超7亿立方米

2023年02月12日08:52 | 来源：光明日报
小字号

原标题：今年永定河生态补水将超7亿立方米

　　 本报北京2月11日电 从水利部获悉，2月10日9时38分，随着山西省册田水库提闸放水，2023年度永定河生态补水工作全面启动。根据《2023年度永定河水量调度计划》，本年度预计向永定河生态补水7.35亿立方米，维持全线流动时间100至120天，力争实现全年全线有水。此次补水工作将实现与永定河融冰开河有序衔接。

　　 永定河是海河流域京津冀晋地区重要的水源涵养区、生态屏障和生态廊道，也是首都北京的母亲河。大力开展永定河生态补水，持续回补地下水，对改善永定河生态环境，提升河流生态功能，推动永定河早日成为“流动的河、绿色的河、清洁的河、安全的河”具有重要意义。

　　 近年来，经过持续生态补水及综合治理修复，永定河河道生境明显改善，流域生态系统多样性、稳定性、持续性不断提升。平原地下水位平均回升1.2至2.8米，最大回升量17.8米。累计调查发现植物386种、鱼类49种，官厅水库等重点区域鸟类达360种，人与自然和谐共生的美丽景象重现永定河畔。2021年9月，永定河时隔26年首次全线贯通，2022年永定河实现春秋两季全线通水，全年累计通水时长达123天，超额完成“百日流动”目标。（记者陈晨）

(责编：王连香、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家原子能产业计量测试中心获批筹建
　　人民网北京2月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，国家原子能产业计量测试中心获批筹建。 为提升原子能产业核心竞争力，更好地发挥计量对原子能产业的技术支撑和保障作用，近日，市场监管总局批准依托中国原子能科学研究院筹建国家原子能产业计量测试中心。…
市场监管总局：加大力度强化民生领域反垄断监管执法
　　人民网北京2月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到， 2月9日，全国市场监管系统反垄断工作会议暨民生领域反垄断执法专项行动部署会在山东省青岛市举行。 会议指出，2022年是反垄断和公平竞争政策实施迈向更高水平的一年，反垄断法律制度体系更加完善，重点领域反垄断监管执法持续加强，经营者集中审查提质增效，破除地方保护和市场分割有力有效，公平竞争文化建设多措并举，反垄断监管执法能力持续提升。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部