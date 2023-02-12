原标题：中东部有大范围雨雪天气 冷空气影响中东部地区

中新网2月12日电 据中央气象台网站消息，12至13日，西北地区东部、华北、黄淮北部等地有小到中雪或雨夹雪。黄淮南部、江汉、江淮、江南、华南北部及贵州东部等地有中雨，江南中北部等地的部分地区有大雨。12至14日，受较强冷空气影响，中东部大部地区有4～8℃降温，江南南部、华南北部等地局地降温10℃以上。

中东部有大范围雨雪天气

12至13日，西北地区东部、华北、黄淮北部等地有小到中雪或雨夹雪。黄淮南部、江汉、江淮、江南、华南北部及贵州东部等地有中雨，江南中北部等地的部分地区有大雨。

16至18日，西北地区东部、华北中南部、东北地区中南部、黄淮中东部等地自西向东将出现小雪或雨夹雪，部分地区有中雪，局地大雪；西南地区东部、江淮、江南及华南北部等地有小雨，云南南部及江南中部部分地区有中雨。

冷空气影响中东部地区

12至14日，受较强冷空气影响，中东部大部地区有4～8℃降温，江南南部、华南北部等地局地降温10℃以上，江南及以北地区将伴有4～5级偏北风，阵风6级左右。此外，18至20日，将有另一股弱冷空气影响我国中东部地区。

未来三天具体预报

2月12日08时至13日08时，新疆北部和沿天山地区、西藏东部、西北地区大部、华北大部、黄淮北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，西藏东南部、甘肃东部、山西东部、河北西部等地部分地区有大雪(5~8毫米)；黄淮南部、江淮、江南大部、西南地区东部、华南北部等地部分地区有小到中雨，其中，安徽南部、湖南东北部、江西北部、浙江北部等地部分地区有大雨(25～45毫米)。内蒙古中东部、辽宁、西藏、河北南部、黄淮、江南东部、江西北部等地部分地区有4～6级风。

2月13日08时至14日08时，西藏东部、青海中东部、甘肃、宁夏、陕西中南部、山西南部、河南西部、湖北西北部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪；江淮大部、江汉大部、江南、西南地区东部、华南、台湾岛等地部分地区有小雨，其中，浙江南部、福建北部、四川盆地东北部、广东中西部等地部分地区有中雨。内蒙古中东部、辽宁中南部、山东半岛、江南东部等地部分地区有4～6级风。

2月14日08时至15日08时，山西中南部等地部分地区有小雪或雨夹雪；河南西部、四川盆地中东部、湖南大部、江西西部、浙江南部、福建大部、云南东部、华南中东部、台湾岛等地部分地区有小雨。辽东半岛、山东半岛、浙江东部以及西藏北部、青海西部等地部分地区有5～7级风。

(责编：王连香、杨迪)

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