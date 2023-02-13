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江苏多措并举

推动文旅市场加快全面复苏

2023年02月13日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南京2月12日电  （记者白光迪）江苏省近日发布《关于促进全省文旅市场加快全面复苏的具体政策举措》，进一步强化政策支持，丰富优质产品供给，加大消费引导促进力度，持续推动文旅市场加快全面复苏。

　　加大财税金融支持力度，江苏省将安排1.16亿元文化和旅游发展资金，支持消费提振、产业融合、数字赋能等项目；下调省级旅游产业发展基金利率1个百分点，全年新投放项目比例不低于30%。

　　着力丰富优质产品供给、加强消费引导和促进、优化消费服务环境，江苏省计划推出无限定空间非遗进景区示范项目15个、乡村旅游新业态创新示范项目100个、夜间文旅消费集聚区建设单位30个以及一批红色旅游融合发展示范和培育项目；举办文旅消费推广季、乡村旅游节、第五届大运河文化旅游博览会等系列活动；鼓励有条件的博物馆、纪念馆、非遗馆等文旅场所适当延长开放时间。

　　江苏省还将安排9000万元支持文旅融合建设、产业融合新业态、文旅产业平台等项目，安排2600万元对旅行社和旅游民宿进行奖补，同时延续去年旅游产业发展基金优惠利率政策，加大旅游产业发展基金对小微文旅企业的支持力度。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月13日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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