商业银行金融资产风险分类管理加强
分类对象扩展至承担信用风险的全部金融资产
2023年02月13日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月12日电 （记者欧阳洁）为进一步推动商业银行准确识别、评估信用风险，真实反映资产质量，中国银保监会会同中国人民银行联合制定了《商业银行金融资产风险分类办法》（以下简称《办法》）。《办法》要求商业银行对承担信用风险的全部表内外金融资产开展风险分类，将风险分类对象由贷款扩展至承担信用风险的全部金融资产。
银保监会相关部门负责人介绍，近年来，我国商业银行资产结构发生较大变化，贷款占比逐渐下降，同时非信贷资产比重逐渐上升，风险分类实践面临诸多新情况和新问题。《办法》旨在进一步推动商业银行真实、准确识别风险水平、做实资产风险分类，有利于银行业有效防范化解信用风险，提升服务实体经济水平。
“在目前的实践中，针对非信贷类资产的风险分类标准不明确，《办法》规定，将所有承担信用风险的资产纳入分类范围，有利于提高商业银行的信用风险管理水平。”银保监会相关部门负责人说。
据介绍，《办法》明确金融资产按照风险程度分为5类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后3类合称不良资产，明确规定金融资产逾期后应至少归为关注类，逾期超过90天、270天应至少归为次级类、可疑类，逾期超过360天应归为损失类。
工商银行信贷与投资管理部总经理李志刚认为，《办法》强调以债务人为中心的分类理念，细化了重组资产风险分类要求，有利于针对性加强信用风险防控，更好促进商业银行稳健经营。
《 人民日报 》（ 2023年02月13日 08 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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