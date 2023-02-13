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构建现代果业体系 推动中国果业高质量发展

2023年02月13日09:11 | 来源：新华社
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原标题：构建现代果业体系 推动中国果业高质量发展

记者近日从中国农业科学院果树研究所了解到，由该所组织编撰的《中国果业高质量发展战略研究》出版发行。该书作为我国果业领域发展战略研究专著，呈现了我国果树产业发展理论研究和实践的最新成果。

该书系统分析了世界及我国主要果树生产与贸易概况、果树科技发展动态与趋势，提出了今后我国果业高质量发展的内涵与路径、战略性思考与建议。

中国农业科学院果树研究所所长曹永生表示，我国是世界果业第一大国，果树种植面积和产量均居世界首位，但还不是果业强国。与发达国家相比，我国果品质量和效益仍然有差距。目前，种质资源保护水平和利用质量不高、果品现代冷链物流建设滞后等问题，成为果业高质量发展进程的制约因素。

曹永生认为，果业高质量发展的内涵就是以创新为动力，构建现代果业体系，做强果业，实现绿色发展，提高劳动生产率和土地产出率，提高果业质量、效益和国际竞争力，增加果农收入，满足人民美好生活需要。

据了解，该书的编撰旨在推动果业高质量发展，逐步实现从果业大国到果业强国的转变，实现“四强一富”（即科技强、企业强、装备强、效益强、果农富）的发展目标。在满足高产、优质、营养和功能的基础上，更加重视果品的色香味等感官体验，从而实现产业升级，提高果业国际竞争力。（杨振锋 何文上）

(责编：赵竹青、陈键)
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