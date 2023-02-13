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2022大数据科技传播奖揭晓

2023年02月13日09:11 | 来源：中国新闻网
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原标题：2022大数据科技传播奖揭晓

由中国科技新闻学会、湖南省科协、衡阳市人民政府联合开展的2022年大数据科技传播奖评选活动近日揭晓，共评出特殊贡献奖7名，作品奖9件，团体奖13个，个人奖28名。

本次评选活动经郭华东、李兰娟、褚君浩等院士担纲的大数据科技传播奖评审委员会严格评选审定，依照《大数据科技传播奖奖励办法》规定，评选中国工程院院士庞国芳、邹学校、刘合、邬堂春、罗安，中国科学院院士段进、成秋明等7位获大数据科技传播特殊贡献奖；俄罗斯工程院外籍院士、浙江工业大学教授李伟等11位获大数据科技传播领军人奖。

据了解，近年来，随着全国大数据(物联网、电子商务、云计算、人工智能、区块链、5G、机器人、量子科技、元宇宙等)的快速发展，以大数据为代表的新一代信息技术对科技传播与应用发挥着日益强大的作用。凭借国际化、专业化、市场化领先优势，大数据科技传播与应用的发展已成为业界具有国际性和权威性的科技创新成果交流平台，通过科技传播让社会更快进入数据时代，为全行业和社会赋能。本届“大数据科技传播奖”旨在表彰在大数据科技应用、传播和推广事业中做出相关贡献的团体和个人，推动以大数据为代表的新一代信息技术及行业的发展。（记者 余湛奕）

(责编：赵竹青、陈键)
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