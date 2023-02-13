原标题：《对话大家》特邀嘉宾李稻葵：2023年是中国经济和金融的大年

近日，大家保险集团携手央广网特别策划的《对话大家》栏目邀请到了清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵，与广大网友分享中国经济增长的新动力，以及如何为个人资产配置找到新机遇。

李稻葵在做客大家保险《对话大家》栏目时表示，“2023年的中国经济非常值得期待。”

投资者对固收类产品偏好有所提高

此前的三年，变化，几乎发生在每个人的生活中。工作，由写字楼转至家中；消费，由线下转至线上；相聚，由面对面转至云端……而各行各业的发展逻辑，也因为这些变化出现了重构。

李稻葵表示，从表面看，旅游出行、餐饮等行业是影响较大的行业，而这些行业也会在2023年率先迎来复苏，但必须强调的是，疫情对很多行业有着结构性的、中长期的深远影响。

“以金融行业为例，老百姓金融资产的布局可能会有所变化，很多家庭对风险的认识会比以前更深刻。”李稻葵分析称，对保险类的相关产品，认识可能会跟以前有不同，会觉得风险随时都有，随时都可能出现，应该事先有所布局，有所应对。

李稻葵同时指出，行业发展逻辑和趋势的变化要求企业和从业人员必须及时调整策略。疫情让人们未来对于很多行业的服务体系有了新的要求和认识。金融理财及保险行业本质上也还是一个服务行业，当疫情来临的时候，客户发现需要的不仅是财富的累积，还有体贴的服务。在这样的背景下，要求这些行业及行业的从业人员将顾客的服务放到更加核心的位置上来加强。

除金融行业外，李稻葵在访谈中还分享了对多个行业未来发展方向的预判。他表示，创新能力和人力资源总量都是中国经济未来保持稳定增长的重要基石，他十分看好2023年的中国经济。“2023年整个资产价格会上升，经济会恢复，消费会逐步恢复，当然它也有风险，需要大家高度关注，但总的来讲是非常值得期待的一个中国经济和金融的大年。”

资产配置应该与个人生活状态相契合

面对可能随时会出现的风险，很多人开始重新思考自己的资产保值增值性和配置方案。对此，李稻葵给出了建议。

他表示，经历过疫情，国人在投资、在个人资产配置方面的意识可能会有很大提高。不动产曾经占据了个人资产比例的大头，李稻葵推测，未来这个比重可能会有所调整，而且在区位选择上可能迎来新的逻辑。另外，基于疫情的影响和资本市场的波动，固定收益类的、保险类的资产比重可能还会适当的有所上升。

李稻葵还特别指出，未来的资产配置还将有一个重要的趋势——“专业化”。他表示，在权益类资产的配置上，“跟风”的会越来越少，更多人会选择寻找专业人士的帮助，将自己的资产委托给专业的理财投资顾问、保险代理人等来打理，让专业机构去做专业的选择。

趋势已经明确，那么在这样的前提下，应该如何制定个性化的资产配置方案呢？李稻葵强调：“资产配置一定要跟你的生活状态契合。”如果步入了中老年，开始考虑退休养老问题，那资产配置一定要注重控制风险，注重稳定资金回报；如果是刚入职场，基本的消费还没有完全满足，未来的生活结构也不稳定，这个时候不能激进；如果处于中年期，收入稳定，那投资可以适当激进一些，比如考虑投资风险、回报相对比较高的权益类资产。李稻葵认为：“投资理财本质上讲是生活方式的一部分，必须要把投资理财和你自己的当下情况紧密结合在一起。”

人口老龄化的背景下需提前储备养老金

如何养老，过上更高质量的退休生活，是当下普遍关注的话题。2022年，个人养老金制度正式出台，是否要为自己配置个人养老金呢？李稻葵建议，年龄超过40岁的，应该考虑用足国家政策给予的个人养老金额度，充分利用税收的补贴优惠。

除此之外，12000元/年的额度相对有限，他建议有条件的适当补充商业保险。“当然，前提是一定要做好功课，一定要做好比较，选择专业的、有创新的公司以及专业的代理人。”

合理储备养老基金之余，李稻葵还提醒，投资者，尤其是中小企业主们更应注意分散风险，将企业经营资金与家庭保障资金区隔开来。李稻葵表示，全世界的中小企业都有一个通病，就是企业的财务跟家里的财务往往没有切割开来，将家庭资产抵押，换取企业经营资金。平时不会有太大问题，但是一旦出现风险，影响了企业的现金流，对企业的冲击马上穿透到对家庭生活的冲击，这就会给家庭带来很多问题。因此，为了保证家庭生活质量的稳定，也应该适当配置一些适合家庭的保险产品。

“总而言之，近几年的历程，对中国社会，包括经济的影响是很深刻的，需要认真思考、深入研究到底有哪些影响，每个人都要做好思想准备，迎接未来的变化。”

(责编：董童、李源)

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