本报北京2月13日电 （记者廖睿灵）记者从国家能源局13日举办的例行新闻发布会上获悉，2022年，全国可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，成为国内电力新增装机的主体。其中，风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦，连续3年突破1亿千瓦，再创历史新高。从发电量看，2022年全国风电、光伏发电量突破1万亿千瓦时，达到1.19万亿千瓦时，同比增长21%，占全社会用电量的13.8%，接近全国城乡居民生活用电量。

国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍，截至去年底，全国可再生能源装机突破12亿千瓦，达到12.13亿千瓦，占全国发电总装机的47.3%，较2021年提高2.5个百分点。2022年，国内可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时，占全社会用电量的31.6%，较2021年提高1.7个百分点，可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。

伴随可再生能源持续发展，其竞争力也不断增强。王大鹏介绍，当前国内可再生能源发展市场化程度高，各类市场主体多、竞争充分，创新活力强。与此同时，技术进步推动成本大幅下降，陆上6兆瓦级、海上10兆瓦级风机已成为主流，量产单晶硅电池的平均转换效率已达到23.1%。此外，光伏治沙、“农业+光伏”、可再生能源制氢等新模式新业态不断涌现，分布式发展成为风电光伏发展主要方式，2022年分布式光伏新增装机5111万千瓦，占当年光伏新增装机58%以上。

中国可再生能源继续保持全球领先地位。目前，中国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。同时，国内可再生能源发展为全球减排作出积极贡献，2022年中国可再生能源发电量相当于减少国内二氧化碳排放约22.6亿吨，出口的风电光伏产品为其他国家减排二氧化碳约5.73亿吨，合计减排28.3亿吨，约占全球同期可再生能源折算碳减排量的41%。中国已成为全球应对气候变化的积极参与者和重要贡献者。

(责编：胡永秋、白宇)

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