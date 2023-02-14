北京人工智能核心企业达1048家
2023年02月14日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月13日电 （记者贺勇、潘俊强）在13日举行的北京人工智能产业创新发展大会上，北京市经济和信息化局正式发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。白皮书显示，截至2022年10月，北京拥有人工智能核心企业1048家，占我国人工智能核心企业总量的29%。
根据白皮书，北京核心区域的产业集聚能力较强，已经形成了全栈式的人工智能产业链。北京人工智能领域核心技术人才超4万人，占全国的60%；在专利授权数量全球排名前100的机构中，北京总部机构30家；我国已有24家企业获批建设国家新一代人工智能开放创新平台，其中10家企业总部在北京。
北京人工智能支撑能力也在不断增强，人工智能算力发展势头强劲，比如北京市政务数据开放走在前列，已无条件开放115个市区级单位，公共服务事项指南、财税金融、城市管理等领域公共数据集15880个。
白皮书表示，今年北京将引导企业、高校、科研院所、新型研发机构、开源社区等，围绕人工智能关键核心技术创新协同攻关，持续推动建设具有全球影响力的人工智能创新策源地。
《 人民日报 》（ 2023年02月14日 02 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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