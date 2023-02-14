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广东将建“万亩千亿”特色产业园

2023年02月14日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州2月13日电  （记者李刚）广东全省产业园区高质量发展大会日前在肇庆召开，广州番禺经济技术开发区（网联新能源汽车产业园）、深圳半导体与集成电路（设计产业）特色产业园等19个特色产业园获集体授牌。

　　近年来广东产业园区的规模和效益都有长足进步，规上工业产值超万亿元。过去两年中，广东合计培育38个特色产业园，覆盖21个地市，主导产业平均贡献度超过60%。

　　广东产业园区项目引育成效正逐步显现，目前广州开发区TCL华星光电T9项目、肇庆宁德时代一期、湛江巴斯夫（广东）首套装置正式投产；深汕特别合作区比亚迪汽车工业园二期项目等一批重大制造业项目陆续在园区开工建设。广东各地对标国际国内高水平园区，抓资金支持、要素投入、基础设施建设和产业项目引入。

　　据介绍，广东将坚定高质量发展、坚持制造业当家，大力实施“大平台”提升行动，积极打造一批“万亩千亿”园区载体。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月14日 02 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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