本报北京2月13日电 （记者齐志明）2月4日晚8时，满载1万吨进口钾肥的货轮在江苏连云港4号泊位顺利靠泊。连云港中农农资有限公司与港口各单位经过65小时通力配合，比原计划提前两天完成卸货。这批进口钾肥将及时送至下游的复合肥生产基地，满足周边地区农户用肥需求。

眼下，全国各地春耕备耕陆续展开。近日，中华全国供销合作总社发布通知，要求全系统全力保障2023年春耕农业生产用肥用药稳定供应。中国供销集团所属中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）全力做好农资采购、调运、储备，进一步推动服务渠道向基层一线下沉，不断提升为农服务综合能力，全力保障春耕农资供应工作有序开展。中农集团将国家化肥商业储备作为工作的重中之重，目前已在18个省份陆续收储化肥265万吨，助力农业生产开好头、起好步。

《 人民日报 》（ 2023年02月14日 07 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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