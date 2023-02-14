制图：张芳曼

数据来源：国家能源局

本报北京2月13日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局13日举办的新闻发布会上获悉：2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高。风电、光伏发电量首次突破1万亿千瓦时，达到1.19万亿千瓦时、同比增长21%，占全社会用电量的13.8%，接近全国城乡居民生活用电量。

可再生能源竞争力不断增强。国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍，当前，陆上6兆瓦级、海上10兆瓦级风机已成为主流，量产单晶硅电池的平均转换效率达到23.1%；光伏治沙、农业+光伏、可再生能源制氢等新模式新业态不断涌现，分布式发展成为风电光伏发展主要方式，2022年分布式光伏新增装机5111万千瓦，占当年光伏新增装机58%以上。

可再生能源继续保持全球领先地位。我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。同时，可再生能源发展为全球减排作出积极贡献，2022年我国可再生能源发电量相当于减少国内二氧化碳排放约22.6亿吨，出口的风电光伏产品为其他国家减排二氧化碳约5.73亿吨，合计减排28.3亿吨，约占全球同期可再生能源折算碳减排量的41%。

新型储能具有响应快、配置灵活、建设周期短等优势，可在电力运行中发挥顶峰、调峰、调频、爬坡等多种作用，是构建新型电力系统的重要组成部分。国家能源局能源节约和科技装备司副司长刘亚芳介绍，截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，比2021年底增长110%以上，平均储能时长约2.1小时。从2022年新增装机技术占比看，锂离子电池储能技术占比达94.2%，仍处于绝对主导地位，新增压缩空气储能、液流电池储能技术占比分别达3.4%、2.3%，占比增速明显加快。此外，飞轮、重力、钠离子等多种储能技术也已进入工程化示范阶段。

随着我国电力行业电源结构、网架结构等发生重大变化，电力系统运行管理的复杂性不断提高，对辅助服务的需求量显著增加。提供辅助服务主体范围包括新型储能、自备电厂、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等。国家能源局市场监管司副司长赵学顺介绍，去年年底，我国统一的辅助服务规则体系基本形成。通过辅助服务市场化机制，2022年全国共挖掘全系统调节能力超过9000万千瓦，年均促进清洁能源增发电量超过1000亿千瓦时；煤电企业因为辅助服务获得补偿收益约320亿元，有效激发了煤电企业灵活性改造的积极性。

近年来，我国加快推动全国统一电力市场体系建设。2022年电力市场交易规模和主体数量均创历史新高。全国市场交易电量共5.25万亿千瓦时，同比增长39%，占全社会用电量比重达60.8%，同比提高15.4个百分点。其中，跨省跨区市场化交易电量首次超1万亿千瓦时，同比增长近50%，市场在促进电力资源更大范围优化配置的作用不断增强。

“在电力交易机构注册的主体数量首次超过60万家，同比增长29%，进一步激发了市场活力，为电力市场发展奠定良好基础。全国燃煤发电机组市场平均交易价格达0.449元/千瓦时，较全国平均基准电价上浮约18.3%，有力缓解了煤电企业亏损局面。”赵学顺说。

《 人民日报 》（ 2023年02月14日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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