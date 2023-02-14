马明哲

党的二十大报告提出：“让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。”这为金融业高质量发展指明了方向，中国平安集团党委积极贯彻落实党的二十大精神，聚焦深学细悟、学以致用，引领中国平安改革发展迈进新征程。

践行“金融为民”理念

民惟邦本，利民为本。自1988年成立以来，中国平安坚守服务国计民生的立业初心，践行“金融为民”理念，不断满足人民对美好生活的向往。从创业初期打破财产险市场传统局面，到把生命保障意识引入人身寿险，到逐步开拓“一个客户、多种产品、一站式服务”综合金融模式，中国平安35年不断壮大的发展历程，是不断满足人民对金融需要、持续谋求人民幸福的实践之路。

中国平安的服务对象，包括客户、员工、股东及社会各界。中国平安的四大使命是：为客户创造价值，服务至上、诚信保障；为员工创造价值，生涯规划、安居乐业；为股东创造价值，稳定回报、资产增值；为社会创造价值，回馈社会、建设国家。四大使命全面履行、综合平衡，实现企业的长期、高质量、可持续发展。

服务重点领域和薄弱环节

一滴水只有融入大海才能永不干涸，围绕人民对美好生活的向往做深做实，金融工作才能交出令人民满意的答卷。

基于对中国亿万客户的长期洞察，中国平安确立了“综合金融+医疗健康”双轮并行、科技驱动战略。秉持“专业，让生活更简单”的品牌理念，以客户对高品质综合金融和医疗健康服务需求为依归，中国平安打造专业的金融顾问、家庭医生、养老管家，为客户提供丰富的产品与服务。

在此基础上，中国平安聚焦重点领域和薄弱环节，为大众创造更大价值。为满足新市民的金融需求，创新推出一揽子专属产品和绿色通道。平安产险为外卖骑手、家政人员等设计务工意外险；平安寿险创新“费用支付+就医服务”一体化医疗解决方案；平安养老险为5000万参保人提供惠民保业务，让新市民共享发展成果。

加大对中小微企业的扶持，中国平安不断提升金融创新能力，加快数字化转型。平安银行依托卫星技术搭建“星云物联网平台”，帮助中小微企业便捷融资，截至2022年9月末，相关融资额累计超5500亿元。

提升服务能力和覆盖广度

在党的集中统一领导下，中国平安始终坚持以客户需求为导向，完整、准确、全面贯彻新发展理念，提升金融服务能力和覆盖广度，推动高质量发展。

提升服务实体经济质效，以金融支持稳增长。中国平安充分发挥综合金融优势能力，将更多资源配置到经济社会发展的重点领域。截至2022年底，累计投入逾7.89万亿元支持实体经济发展，覆盖能源、交通、水利等重大基建项目。

拓展医养服务深度、广度，以创新提质增效。为落实“健康中国”战略，中国平安打造“保险+健康管理、居家养老、高端养老”三大康养业务，提供一站式医疗健康养老服务。截至2022年9月末，超过1.46亿的平安客户使用了医疗健康服务，居家养老服务覆盖32个城市。

接力推进乡村振兴，探索“三农”金融样本。围绕乡村振兴战略，中国平安用足金融力量，截至2022年末，累计投入超650亿元资金帮扶乡村产业发展。平安产险以“振兴保”产业模式，在18个省份助力28万农户稳步增收。

践行绿色金融发展，促进人与自然和谐共生。中国平安全面升级绿色金融行动，截至2022年9月末，绿色投融资规模3198亿元，绿色银行类业务规模1842亿元，环境类可持续保险保费1105亿元。

面向新征程，中国平安将坚定不移走好中国特色金融发展之路，守正创新、积极作为，让金融创新成果惠及更多客户。

（作者为中国平安保险（集团）股份有限公司董事长）

《 人民日报 》（ 2023年02月14日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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