原标题：我国可再生能源跃升发展 2022年风电光伏年发电量首超1万亿千瓦时

全国风电、光伏发电新增装机连续三年突破1亿千瓦，创历史新高，带动可再生能源装机突破12亿千瓦；风电、光伏年发电量首次突破1万亿千瓦时，接近全国城乡居民生活用电量；我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%……国家能源局2月13日公布的成绩单显示，2022年我国可再生能源呈现发展速度快、运行质量好、利用水平高、产业竞争力强的良好态势。

国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏在当日的新闻发布会上表示，2023年国家能源局将在确保能源安全供应的前提下，加快规划建设新型能源体系，持续推动可再生能源大规模高质量跃升发展。其中包括，进一步完善可再生能源绿色电力证书制度，建立基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制；加快在工业、交通和住建等领域可再生能源替代；大力推动可再生能源重大工程；指导地方全面启动农村能源革命试点县建设等。

数据显示，2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。截至2022年底，可再生能源装机突破12亿千瓦，达到12.13亿千瓦，占全国发电总装机的47.3%，较2021年提高2.5个百分点。

与此同时，可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。2022年我国风电、光伏发电量突破1万亿千瓦时，达到1.19万亿千瓦时，较2021年增加2073亿千瓦时，同比增长21%，占全社会用电量的13.8%，同比提高2个百分点。2022年，可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时，占全社会用电量的31.6%，较2021年提高1.7个百分点。

可再生能源重大工程也取得重大进展。“以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利。第一批9705万千瓦基地项目已全面开工、部分已建成投产，第二批基地部分项目陆续开工，第三批基地已形成项目清单。”王大鹏说。

抽水蓄能建设明显加快。2022年，全国新核准抽水蓄能项目48个，装机6890万千瓦，已超过“十三五”时期全部核准规模，全年新投产880万千瓦，创历史新高。

值得注意的是，我国可再生能源竞争力不断增强。技术进步推动成本大幅下降，陆上6兆瓦级、海上10兆瓦级风机已成为主流，量产单晶硅电池的平均转换效率已达到23.1%。光伏治沙、“农业+光伏”、可再生能源制氢等新模式新业态不断涌现，分布式发展成为风电光伏发展主要方式，2022年分布式光伏新增装机5111万千瓦，占当年光伏新增装机58%以上。

“我国可再生能源继续保持全球领先地位。”王大鹏说，全球新能源产业重心进一步向中国转移，我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。同时，我国可再生能源发展为全球减排作出积极贡献，2022年我国可再生能源发电量相当于减少国内二氧化碳排放约22.6亿吨，出口的风电光伏产品为其他国家减排二氧化碳约5.73亿吨，合计减排28.3亿吨，约占全球同期可再生能源折算碳减排量的41%。我国已成为全球应对气候变化的积极参与者和重要贡献者。（记者 王璐）

(责编：赵竹青、陈键)

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