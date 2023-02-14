原标题：强信心·开新局｜市场更旺 技术更新 岗位更多——陕西企业招聘启事里透出经济发展新活力

连日来，记者在陕西多地采访看到，企业的一张张招聘启事里，传递出“春江水暖”的喜人信号：“春风行动”招聘会上，拿到新订单的企业纷纷扩大招聘数量；转型升级蹄疾步稳，部分制造业企业对技能型员工的需求猛增；县域经济蓬勃发展，让“家门口就业”渐成潮流。

工业机器人挥舞长臂，工人在生产线上紧张忙碌。在位于西安经开区泾渭新城的陕汽控股集团，总装车间正马力全开，每6分钟就有一辆整车从这里下线。

同样忙碌的还有企业的招聘部门。“今年市场需求很旺，1月份企业订单量同比增长了160%，目前已是满负荷生产。”陕汽控股集团组织人事部副部长梁军说，由于市场回暖明显，企业今年计划新招聘500名一线员工。

从秦巴山区到渭水之滨，多场招聘会上，不少企业因订单激增、产能扩大，释放出旺盛的用工需求。在三原县，当地引进的得利斯肉制品加工基地项目正在调试设备，预计今年第一季度内投产，需要招收员工200多人；在西安，顺丰快递计划在陕西全省招聘上千名员工，主要为新增的多场景同城配送业务板块补充人手。

招工求数量，也拼质量。一些高新技术企业的招聘启事中，“专业技能人才”成为高频词。

与往年不同，西安康明斯发动机有限公司今年计划招聘50名技术人员。“这几年，企业不断推动技术创新，新产品市场行情看涨。”公司人力资源总监马红莹说，当前企业急需质量工程师、采购工程师等，以更好适应数字化工厂建设的需要。

在咸阳市武功县，电商产业发展迅速。“我们常年招聘设计和研发人员，公司业务不再只是简单地销售农产品，也在努力推出适合网络销售的深加工产品。”陕西美农网络科技有限公司负责人李明明说。

人才要招得来，更要留得住。为满足新生代技能型员工“求前景、求发展”的诉求，一些企业“苦练内功”，不断完善人才培养发展路径。

在陕西隆基乐叶光伏科技有限公司，企业从一线员工中新提拔了35名班组长。公司人力资源部负责人方长明说，企业在今年的招聘中明确提出，将为员工制定分级分层培养体系，让人人都有成才的可能。

“工作不必去远方，家乡也是好地方”，在武功县工业园区门前的招聘启事里，这句充满温情的话语吸引到不少求职者的目光。

家在武功县贞元镇的马倩说，她此前在西安上班，这次准备在家门口找一个电商客服工作，几场招聘会跑下来，已经找到了心仪的岗位。武功县工业园区管委会常务副主任李伟华说，从今春招聘情况看，园区企业招录的新员工中，有很大一部分是从大城市返乡、懂市场有技术的本地人。

武功县常务副县长孙波介绍，近年来，武功大力发展先进装备制造、农产品深加工、电子商务、汽车零部件等县域经济主导产业，为就业提供了有力承载，“四大主导产业直接带动了2.3万人就业。作为传统劳务输出大县，在‘家门口就业’正在成为武功人的新选择。”（记者陈晨、李亚楠、邵瑞）

(责编：赵竹青、陈键)

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