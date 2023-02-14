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信用管理专业技术人才供需缺口拉大

2023年02月14日08:47 | 来源：经济日报
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原标题：信用管理专业技术人才供需缺口拉大

近日，国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心（以下简称“市场监管总局认研中心”）开展了信用管理师培养培训及人员能力验证工作，为促进技能型人才队伍培养建设，服务经济发展和产业升级需求，支撑我国信用管理领域发展提供坚实的人才支撑。

信用管理师是2021年由人力资源和社会保障部向社会公示的18个新职业之一，其职业定义是运用现代信用经济、信用管理及其相关学科的专业知识，遵循市场经济的基本原则，使用信用管理技术与方法，从事企业和消费者信用风险管理工作的专业人员，也是在企业中从事信用风险管理和征信技术工作的专业人员。信用管理师人员能力验证是指按照相关规定或标准，根据培养培训及考核验证规则，采取专业知识学习、能力素质考核、结果分析比对及验证等方式，对信用管理师的专业能力进行培养培训及验证的合格评定过程。

2022年11月14日，国家发展改革委、中国人民银行会同社会信用体系建设部际联席会议成员单位和其他有关部门（单位）研究起草了《中华人民共和国社会信用体系建设法（向社会公开征求意见稿）》，建立社会信用代码制度、信用红黑名单制度、守信联合激励和失信联合惩戒机制等，有效增强全社会诚信意识。建立健全有效管用的信用管理体系成为企业蓬勃发展、行稳致远的重要因素。人才是信用管理体系建设的关键环节，信用管理师作为信用经济可持续发展的前提，是企业信用风险、提升核心竞争力的重要保障。

随着我国加速步入信用经济和数字经济时代，信用风险也在与日俱增，为企业信用风险管理工作提供系统性智力支持的信用管理师已成为社会需要的重要职业。据商务部统计，在今后5年内，我国将至少需要50万名信用管理经理，200万名信用管理人员，信用管理专业技术人才需求和供给缺口将进一步扩大。信用管理师作为信用经济时代的新职业，将为信用管理体系建设提供坚实的基础。

(责编：赵竹青、陈键)
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